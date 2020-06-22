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А теперь – Индия!

фото: delfi.lt


Итальянские выходные, открывшие летний сезон в Вильнюсе, не только вдохнули стильный итальянский дух в жизнь литовской столицы, но и выманили многих жителей и гостей Вильнюса из дома.

Успешно стартовавший проект уже в ближайшие выходные - 19-21 июня - пригласит продолжить путешествие по миру и отдохнуть с индийскими ритмами, цветами и вкусами.

«Итальянские концерты, праздничные вечеринки, лекции, экскурсии, игры по ориентированию и другие мероприятия проходили в разных местах Старого города и в центре Вильнюса, и у каждого события была своя аудитория. Каждый мог выбрать то, что ему ближе всего. Разброс мероприятий помог обеспечить безопасный отдых, который является нашим приоритетом в этот период», - сказала Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского агентства по туризму и развитию бизнеса «Go Vilnius».
По её словам, «Итальянские каникулы» в Вильнюсе прошли успешно: люди с удовольствием слушали итальянские песни, отправлялись на экскурсии, выстраивались в очереди в ресторанах, предлагающих итальянское меню. Многие гости воспользовались скидками на проживание, развлечения и транспорт, которые были доступны при регистрации на сайте проекта.

«Мы приглашаем вас продолжить путешествие вместе с нами и погрузиться уже в индийскую атмо­сферу», - сказала И.Романовскене.

19-21 июня в Вильнюсе будет звучать индийская музыка, пройдут занятия йогой, распространится острый запах индийской кухни.

Более подробная информация о программе «Дней Индии» - на сайте https://www.govilnius.lt/indiskos-atostogos-vilniuje.
"Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: Вильнюс
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223
статья прочитана 233 раза
добавлена вчера, 21 июня, 17:40

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