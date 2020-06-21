Вилла для Брежнева 🔊 Воспроизвести Vila Auska, Vytauto g. 11, Lt 00101 Palanga, Lietuva Tel. +370 655 31720, el. p.: info@auskavila.lt , Vytauto g. 11, Lt 00101 Palanga, Lietuva Tel. +370 655 31720, el. p.: info@auskavila.lt



Кто не знает главных символов Паланги - мост, Музей янтаря, улицу Басанавичюса и, конечно, море?! Однако тонкие знатоки этого города с таинственным видом обязательно добавят:



- И вилла Брежнева!



Если мост и море – реальность, то насчёт виллы можно и поспорить: Брежнев никогда не был в Паланге и вряд ли знал о её существовании, откуда же здесь его вилла?



- Вилла Брежнева - такая же реальность, как море или шумная улица Басанавичюса, – говорит нам Гинтарас ПОЦЮНАС (на снимке), руководитель этой самой виллы, и приглашает войти внутрь и самим убедиться в её существовании. - Согласитесь, что помещение площадью около пяти тысяч квадратных метров, с 28 гостиничными номерами, спортивными площадками, изысканной инфраструктурой иначе как реальностью не назовёшь. Если мост и море – реальность, то насчёт виллы можно и поспорить: Брежнев никогда не был в Паланге и вряд ли знал о её существовании, откуда же здесь его вилла?- Вилла Брежнева - такая же реальность, как море или шумная улица Басанавичюса, – говорит нам Гинтарас ПОЦЮНАС, руководитель этой самой виллы, и приглашает войти внутрь и самим убедиться в её существовании. - Согласитесь, что помещение площадью около пяти тысяч квадратных метров, с 28 гостиничными номерами, спортивными площадками, изысканной инфраструктурой иначе как реальностью не назовёшь. - А Брежнев-то при чём? Он не был в этих краях.



- Всякий, кто жил в «брежневские» времена, хорошо знает, что в то время всеобщей секретности утверждения о пребывании такого лица имеют такие же основания, как и отрицание этого пребывания. Правильным будет говорить о том, что общественности не сообщалось о пребывании здесь Леонида Ильича…







Шипалис рассказывал, что это был необычный проект – его контролировали высокие инстанции в Москве, и ему многократно приходилось летать туда на согласование то формы светильника, то размеров дверей…



Бессменным директором виллы был Йонас Юхнявичюс, к сожалению, ныне покойный. Объект изначально проектировался как особо престижный, с соблюдением самых строгих правил безопасности и отбора персонала.



Под строительство в парковой зоне было выделено 22 гектара прекрасной палангской земли. «Auska», кроме громкого имени, имеет и многое из того, чего не имеет ни один санаторий, ни один дом отдыха на Балтийском побережье.



Начнём с бассейна, куда подаётся вода прямо из моря, для чего проложена полуторакилометровая труба, обеспечивающая забор чистой морской воды. Интересна задумка бассейна, повторяющего контуры карты Литвы: купающийся как бы постоянно находится в её центре.







Давайте посмотрим пляж напротив дома отдыха. Это действительно уникальное место. Терраса подходит к морю на расстояние 50 метров и попадает на самую высокую точку дюны. А песок!.. Это вам не завезённый или намытый Бог знает откуда! Это тот, истинно древний палангский песок, который никогда не трогают даже свирепые морские штормы.



- Если внимательно посмотреть, – шутит Гинтарас, – то здесь можно увидеть следы Юрате и Каститиса.



В первоначальном виде было четыре номера класса «люкс» и несколько вспомогательных помещений: несколько спален, гостиные, ванны, промежуточные помещения и т. п. Отделка выделялась своей строгостью и неброской роскошью. Высокие, почти трёхметровые потолки, прекрасный мрамор, мебель из дубового массива и всё остальное, самое изысканное по тем временам. Наша компания, как эксплуатирующая этот объект, сделала всё от неё зависящее для сохранения максимальной аутентичности этого, прямо скажем, и исторического и, не боюсь этого слова, мифического здания.



По-прежнему здесь работает немало людей, видевших всех гостей виллы, хранящих память о них, - бармены, повара, садовники. И мы организуем для любителей исторических деталей экскурсии. Сохранена аутентичная мебель. Ну, скажем, кровати, на которых спали президенты, а может, и сам Леонид Ильич; стулья, столы и т. п.



Есть немало людей, желающих приехать в «Auska», пожить в президентских апартаментах, поспать в кровати президента и почувствовать себя… президентом!







- И сколько стоит исполнение такого желания?



- Всё зависит от самого желания! Цену формирует сезон, длительность пребывания – чем дольше, тем дешевле; и другие, обычные в гостиничном бизнесе, факторы. В цифрах это так: от ста до тысячи евро в сутки. Сюда входит завтрак, а желающие окунуться в мир президентов смогут обедать в их столовых, ведь на кухне работают два повара, готовившие для Бразаускаса и всех именитых гостей. И блюда те же - традиционная европейская кухня с традиционными литовскими блюдами.



Вилла «Auska» первоначально задумывалась как мир уединения и уюта. Такой она осталась и в настоящее время: при стопроцентном заполнении… мы нигде не видели людей, чему способствует система входов, тропинок и т. п. Новое поколение почувствовало эту ауру – сюда едут справлять свадьбы, дни рождения, корпорaтивы и просто дружеские застолья.



Уже после встречи с нынешним руководителем «Auska» Гинтарасом Поцюнасом нам удалось разыскать несколько высокопоставленных, по тогдашним меркам, руководителей, в чьи обязанности входила организация пребывания высоких гостей в Паланге. Они рассказали, что из высших советских руководителей, отдыхавших в «Auska», можно назвать Егора Лигачёва, бывшего вторым лицом в партии. Он прилетел прямым рейсом на специальном самолёте в Палангу и пробыл там около недели. Ничем особым им он не запомнился.



Более интересным был отдых министра обороны Устинова. И вот почему. Многие помнят, что рядом с Палангой был полигон войск противовоздушной обороны, где проходили и боевые стрельбы, вызывавшие множество курьёзов, граничащих с трагедиями, происшедших за годы существования полигона. Убедить военных в том, что это просто абсурдно, не удавалось. А вот после отдыха Устинова стрельбы прекратились.







Из тогдашних знаменитостей, останавливавшихся на этом объекте, можно упомянуть Э.Хонеккера, главу ГДР.



Господин Поцюнас также упомянул пребывание Хонеккера:



- От Хонеккера остались и до сих пор хранятся некоторые детали. Ну, например, тогдашний бар, где хранились напитки: он небольшой и обеспечивал минусовую температуру за счёт… льда, который закладывался в камеру. Мы храним его как экспонат в память о тех временах.



При всей внешней обыкновенности вилла хранит немало секретов, известных только ей. Когда умер Константин Черненко, недолгое время бывший генеральным секретарём, на вилле отдыхал тогдашний руководитель Ленинграда, член Политбюро ЦК КПСС Григорий Романов.



Сегодня исписаны горы бумаг о том, что он был одним из реальных претендентов на пост главы Советского Союза, и можно лишь предположить, как бы изменились страна и мир, если бы на смену Горбачёву пришёл Романов - человек стальной воли и высокого интеллекта... И в этот переломный момент истории он находился в… Паланге! А в Москву мог вылететь лишь после избрания нового генерального секретаря, которым стал его откровенный противник Горбачёв.



Жаль, что стены не могут говорить! Они бы, наверняка, рассказали, какие страсти кипели, когда Романов был заключён в них, вместо того, чтобы быть в Москве…







- Судьба виллы с обретением Литвой независимости мало в чём изменилась, – рассказывает Гинтарас Поцюнас. – Она оставалась летней резиденцией президента Литвы, первым из которых, как известно, был Альгирдас Бразаускас. В Паланге он бывал с семьёй, проводил здесь часть своего отпуска.



Нам довелось беседовать и с теми, кто организовывал пребывание на вилле таких высоких гостей, как президенты Польши (Квасьневски), Казахстана (Назарбаев), Украины (Кучма), президентов Латвии и Эстонии, Монголии. Тогда многие направления внешней и внутренней политики стран Балтии только формировались, и вилла была местом поистине историческим. Особых развлечений, как рассказывают очевидцы, не было: прогулки, беседы, игра на бильярде, которую в шутку называли международными соревнованиями.



Тогдашняя пресса, да и воспоминания сотрудников виллы, дополняют этот рассказ. Её посещали все президенты Литвы, кроме Д.Грибаускайте, а перечень гостей хранит некоторые пикантные подробности чиновничьей жизни.



Личный друг и правая рука В.Путина Сергей Иванов, бывший тогда министром обороны России, после отдыха в Ниде находился на вилле даже дольше первоначально намеченного срока, по приглашению своего литовского коллеги, министра охраны края Линаса Линкявичюса. Наверное, сегодня подобное было бы маловероятным…







Видела вилла и ярого врага В.Путина - олигарха М.Ходорковского. А уже после, когда она стала коммерческим предприятием, о знаменитых и не очень знаменитых постояльцах и говорить не приходится.



А самое главное господин Поцюнас приберёг на прощание:



- А вы видели снимки виллы с высоты? Она построена в виде… креста!



Действительно, сверху вилла напоминает крест. Вряд ли проектировщики и те, кто контролировал малейшие детали проекта, хотели этого. Да и судьба архитектора, создавшего проект виллы, сложилась не лучшим образом. Мистика, да и только! - Всякий, кто жил в «брежневские» времена, хорошо знает, что в то время всеобщей секретности утверждения о пребывании такого лица имеют такие же основания, как и отрицание этого пребывания. Правильным будет говорить о том, что общественности не сообщалось о пребывании здесь Леонида Ильича…А наименование «брежневской», пережившее бурные времена смены властей, собственной реконструкции и человеческих пристрастий, вилла получила ещё на первой стадии проектирования. Характерно, что за многие годы не изменилось и официальное наименование - вилла «Auska». А проектировал её архитектор Юозапас Шипалис, и входила она в структуру управления делами Совета Министров Литовской ССР, непосредственное обслуживание осуществляло хозяйственное управление.Шипалис рассказывал, что это был необычный проект – его контролировали высокие инстанции в Москве, и ему многократно приходилось летать туда на согласование то формы светильника, то размеров дверей…Бессменным директором виллы был Йонас Юхнявичюс, к сожалению, ныне покойный. Объект изначально проектировался как особо престижный, с соблюдением самых строгих правил безопасности и отбора персонала.Под строительство в парковой зоне было выделено 22 гектара прекрасной палангской земли. «Auska», кроме громкого имени, имеет и многое из того, чего не имеет ни один санаторий, ни один дом отдыха на Балтийском побережье.Начнём с бассейна, куда подаётся вода прямо из моря, для чего проложена полуторакилометровая труба, обеспечивающая забор чистой морской воды. Интересна задумка бассейна, повторяющего контуры карты Литвы: купающийся как бы постоянно находится в её центре.Давайте посмотрим пляж напротив дома отдыха. Это действительно уникальное место. Терраса подходит к морю на расстояние 50 метров и попадает на самую высокую точку дюны. А песок!.. Это вам не завезённый или намытый Бог знает откуда! Это тот, истинно древний палангский песок, который никогда не трогают даже свирепые морские штормы.- Если внимательно посмотреть, – шутит Гинтарас, – то здесь можно увидеть следы Юрате и Каститиса.В первоначальном виде было четыре номера класса «люкс» и несколько вспомогательных помещений: несколько спален, гостиные, ванны, промежуточные помещения и т. п. Отделка выделялась своей строгостью и неброской роскошью. Высокие, почти трёхметровые потолки, прекрасный мрамор, мебель из дубового массива и всё остальное, самое изысканное по тем временам. Наша компания, как эксплуатирующая этот объект, сделала всё от неё зависящее для сохранения максимальной аутентичности этого, прямо скажем, и исторического и, не боюсь этого слова, мифического здания.По-прежнему здесь работает немало людей, видевших всех гостей виллы, хранящих память о них, - бармены, повара, садовники. И мы организуем для любителей исторических деталей экскурсии. Сохранена аутентичная мебель. Ну, скажем, кровати, на которых спали президенты, а может, и сам Леонид Ильич; стулья, столы и т. п.Есть немало людей, желающих приехать в «Auska», пожить в президентских апартаментах, поспать в кровати президента и почувствовать себя… президентом!- Всё зависит от самого желания! Цену формирует сезон, длительность пребывания – чем дольше, тем дешевле; и другие, обычные в гостиничном бизнесе, факторы. В цифрах это так: от ста до тысячи евро в сутки. Сюда входит завтрак, а желающие окунуться в мир президентов смогут обедать в их столовых, ведь на кухне работают два повара, готовившие для Бразаускаса и всех именитых гостей. И блюда те же - традиционная европейская кухня с традиционными литовскими блюдами.Вилла «Auska» первоначально задумывалась как мир уединения и уюта. Такой она осталась и в настоящее время: при стопроцентном заполнении… мы нигде не видели людей, чему способствует система входов, тропинок и т. п. Новое поколение почувствовало эту ауру – сюда едут справлять свадьбы, дни рождения, корпорaтивы и просто дружеские застолья.Уже после встречи с нынешним руководителем «Auska» Гинтарасом Поцюнасом нам удалось разыскать несколько высокопоставленных, по тогдашним меркам, руководителей, в чьи обязанности входила организация пребывания высоких гостей в Паланге. Они рассказали, что из высших советских руководителей, отдыхавших в «Auska», можно назвать Егора Лигачёва, бывшего вторым лицом в партии. Он прилетел прямым рейсом на специальном самолёте в Палангу и пробыл там около недели. Ничем особым им он не запомнился.Более интересным был отдых министра обороны Устинова. И вот почему. Многие помнят, что рядом с Палангой был полигон войск противовоздушной обороны, где проходили и боевые стрельбы, вызывавшие множество курьёзов, граничащих с трагедиями, происшедших за годы существования полигона. Убедить военных в том, что это просто абсурдно, не удавалось. А вот после отдыха Устинова стрельбы прекратились.Из тогдашних знаменитостей, останавливавшихся на этом объекте, можно упомянуть Э.Хонеккера, главу ГДР.Господин Поцюнас также упомянул пребывание Хонеккера:- От Хонеккера остались и до сих пор хранятся некоторые детали. Ну, например, тогдашний бар, где хранились напитки: он небольшой и обеспечивал минусовую температуру за счёт… льда, который закладывался в камеру. Мы храним его как экспонат в память о тех временах.При всей внешней обыкновенности вилла хранит немало секретов, известных только ей. Когда умер Константин Черненко, недолгое время бывший генеральным секретарём, на вилле отдыхал тогдашний руководитель Ленинграда, член Политбюро ЦК КПСС Григорий Романов.Сегодня исписаны горы бумаг о том, что он был одним из реальных претендентов на пост главы Советского Союза, и можно лишь предположить, как бы изменились страна и мир, если бы на смену Горбачёву пришёл Романов - человек стальной воли и высокого интеллекта... И в этот переломный момент истории он находился в… Паланге! А в Москву мог вылететь лишь после избрания нового генерального секретаря, которым стал его откровенный противник Горбачёв.Жаль, что стены не могут говорить! Они бы, наверняка, рассказали, какие страсти кипели, когда Романов был заключён в них, вместо того, чтобы быть в Москве…- Судьба виллы с обретением Литвой независимости мало в чём изменилась, – рассказывает Гинтарас Поцюнас. – Она оставалась летней резиденцией президента Литвы, первым из которых, как известно, был Альгирдас Бразаускас. В Паланге он бывал с семьёй, проводил здесь часть своего отпуска.Нам довелось беседовать и с теми, кто организовывал пребывание на вилле таких высоких гостей, как президенты Польши (Квасьневски), Казахстана (Назарбаев), Украины (Кучма), президентов Латвии и Эстонии, Монголии. Тогда многие направления внешней и внутренней политики стран Балтии только формировались, и вилла была местом поистине историческим. Особых развлечений, как рассказывают очевидцы, не было: прогулки, беседы, игра на бильярде, которую в шутку называли международными соревнованиями.Тогдашняя пресса, да и воспоминания сотрудников виллы, дополняют этот рассказ. Её посещали все президенты Литвы, кроме Д.Грибаускайте, а перечень гостей хранит некоторые пикантные подробности чиновничьей жизни.Личный друг и правая рука В.Путина Сергей Иванов, бывший тогда министром обороны России, после отдыха в Ниде находился на вилле даже дольше первоначально намеченного срока, по приглашению своего литовского коллеги, министра охраны края Линаса Линкявичюса. Наверное, сегодня подобное было бы маловероятным…Видела вилла и ярого врага В.Путина - олигарха М.Ходорковского. А уже после, когда она стала коммерческим предприятием, о знаменитых и не очень знаменитых постояльцах и говорить не приходится.А самое главное господин Поцюнас приберёг на прощание:- А вы видели снимки виллы с высоты? Она построена в виде… креста!Действительно, сверху вилла напоминает крест. Вряд ли проектировщики и те, кто контролировал малейшие детали проекта, хотели этого. Да и судьба архитектора, создавшего проект виллы, сложилась не лучшим образом. Мистика, да и только! Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ, Вильнюс-Паланга , "Обзор" Категории: здоровье, в странах Балтии, история Ключевые слова: паланга, вилла, Вилла Брежнева, вилла «Auska», «Auska», Гинтарас Поцюнас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 География: Литва, Паланга — статья прочитана 166 раз Комментарии