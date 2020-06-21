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По Неману... до Чёрного моря

В ближайшие 5 лет планируется расчистить русло Немана вверх от Каунасской ГЭС (на снимке) до границы с Беларусью, а затем возобновить судоходство по этому маршруту.

Дирекция внутренних вод подписала меморандум с десятью муниципалитетами о развитии судоходства. Очистку русла планируют начать в апреле 2021 года.

«Надо сформировать фарватер. Километраж немаленький, работ много, нужна новая техника», – сказал глава дирекции Владимир Винокуров, заметив, что технику купят в этом году.

Надеются, что возобновление судоходства даст толчок развитию экономики, туризма, привлечёт инвестиции.

По словам Винокурова, многие не знают, что «вступив на борт судна в Каунасе, можно будет добраться до Чёрного моря».

«Очистка займёт как минимум четыре года, и на некоторых участках судоходство станет возможным уже через несколько лет. А если говорить о сообщении между Каунасским водохранилищем и Чёрным морем или каким-то местом в Европе через Польшу, через Августовский канал, то это возможно, но придётся ждать четыре-пять лет», – сказал директор.
ru.delfi.lt
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Неман
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223
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добавлена сегодня, 21 июня, 14:20

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