Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Июнь 1970 года



14 июня прошли выборы в Верховный Совет СССР восьмого созыва - в высшем органе государственной власти Советского Союза Литву будут представлять 42 депутата: десять - в Совете Союза и 32 - в Совете Национальностей. Пятьдесят процентов депутатов - рабочие и колхозники, 6 депутатов - представители интеллигенции, 15 - являются государственными и партийными деятелями; 11 человек - беспартийные, 31 – члены КПСС; 13 женщин. Имена многих вновь избранных депутатов хорошо известны в Литве: агроном из Алитусского района С.Шестакаускене, президент Академии наук Ю.Матулис, машинист депо дизельных поездов А.Зудин и многие другие. Состав депутатов Верховного Совета СССР от Литовской ССР соответствует и национальному составу республики. 14 июня прошли выборы в Верховный Совет СССР восьмого созыва - в высшем органе государственной власти Советского Союза Литву будут представлять 42 депутата: десять - в Совете Союза и 32 - в Совете Национальностей. Пятьдесят процентов депутатов - рабочие и колхозники, 6 депутатов - представители интеллигенции, 15 - являются государственными и партийными деятелями; 11 человек - беспартийные, 31 – члены КПСС; 13 женщин. Имена многих вновь избранных депутатов хорошо известны в Литве: агроном из Алитусского района С.Шестакаускене, президент Академии наук Ю.Матулис, машинист депо дизельных поездов А.Зудин и многие другие. Состав депутатов Верховного Совета СССР от Литовской ССР соответствует и национальному составу республики. ● ● ●



Строительство нефтеперерабатывающего завода в Литве перенесено из Юрбаркaса в Мажейкяй – такое решение принято по итогам визита министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР В.Фёдорова. Предприятие планируется оснастить самым современным оборудованием, а сырьё оно будет получать по нефтепроводу из Поволжья. Первую очередь завода намечено сдать в 1974 году. Его задача – обеспечить нефтепродуктами Северо-Западный регион страны.



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Панявежский завод «Экранас» получил заказ из США - поставить опытную партию кинескопов в количестве десяти тысяч штук с размером по диагонали в 59 сантиметров. Панявежскую продукцию охотно покупают в Болгарии, Румынии, Венгрии и других странах.



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Каунасский завод «Центролит» - молодое предприятие металлургической промышленности Литвы. Однако оно с первых шагов стало одним из научных центров в своей отрасли – таков вывод сделало Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Особо высокой оценки заслужили разработка и внедрение в производство синтетического чугуна с высокими механическими характеристиками. Это результат трёхлетнего труда заводских специалистов и учёных Каунасского политехнического института. Министерство рекомендовало предприятиям станкостроения повсеместно использовать каунасский опыт.



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Новый большой морозильный рыболовный траулер «Жямайте» получили рыбаки Клайпедской базы тралового флота. Судно построено в ГДР и оснащено современным оборудованием и более мощным двигателем. Это первое судно типа «Атлантик», а в следующем месяце в Клайпеду придёт танкер «Жальгирис», построенный в Финляндии. Несколько новых судов для клайпедчан строят в Николаеве и Киеве. Всего в текущем году рыболовный флот Литвы пополнится двадцатью судами.



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Клайпедскому рыбному порту – 25 лет! Его начали строить в июне 1945 года по решению советского правительства как береговую базу рыбной промышленности.



- За эти годы, – рассказывает начальник порта В.Силаев, работающий в этой должности более двадцати лет – на пустынном берегу залива был построен сложный транспортно-производственный комплекс, возведены многокилометровые причалы, железнодорожные пути с портовыми кранами, проведено углубление акватории порта. Здесь базируется около четырёхсот современных промысловых, производственных и транспортных судов.



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Литовский научно-исследова¬тельский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, в сотрудничестве со специалистами Москвы, Ленинграда и Латвии, разработал систему машин для молочно-товарных ферм. Она включает механизмы для приготовления и подачи кормов и воды, механической дойки на пастбищах. Животноводы дали высокую оценку достижениям учёных.



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- Чей обед лучше? – под таким девизом в Москве, в ресторане «Золотой колос», прошёл третий всесоюзный конкурс молодых поваров. Литовская команда, состоящая из молодых поваров вильнюсских и каунасских ресторанов, заняла второе место, пропустив вперёд лишь соперников из Латвии. Зато команда кондитеров не имела себе равных и стала победителем



конкурса.



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В Москве прошёл IV Международный конкурс имени П.И.Чай¬ковского, собравший десятки участников более чем из пятнадцати стран. Золотую медаль и звание лауреата среди молодых виолончелистов завоевал наш земляк Давидас Герингас.



- В этот момент, – заявил Давидас при получении диплома лауреата, - я от всего сердца благодарю моих музыкальных наставников из Вильнюса, которые привили мне любовь к виолончели. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1223 — статья прочитана 121 раз Комментарии