Вице-министр транспорта: Литва готова проложить Rail Baltica к 2026 году /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что европейские аудиторы предупредили о подорожании проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica более чем на 2 млрд евро и выразили сомнения в возможности его своевременного завершения, вице-министр транспорта утверждает, что Литва завершит проект к 2026 году.



По словам Гитиса Мажейки, отчет, опубликованный во вторник Европейской палатой аудита, создаст хороший сборник рекомендаций для проекта Rail Baltica.



"Хочу еще раз подтвердить – Литва готова реализовать проект к 2026 году. Для достижения той цели Литве не нужно выполнять какие-то существенные реформы в управлении проектом", – отметил Г. Мажейка в переданном BNS комментарии.



По его словам, Литва еще в этом году планирует выбрать подрядчика на прокладку участка от Каунаса до латвийской границы, а само строительство начать уже в следующем году. Для этого Литва уже подала заявку на финансирование на сумму в 328 млн евро. В связи с тем, что европейские аудиторы предупредили о подорожании проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica более чем на 2 млрд евро и выразили сомнения в возможности его своевременного завершения, вице-министр транспорта утверждает, что Литва завершит проект к 2026 году.По словам Гитиса Мажейки, отчет, опубликованный во вторник Европейской палатой аудита, создаст хороший сборник рекомендаций для проекта Rail Baltica."Хочу еще раз подтвердить – Литва готова реализовать проект к 2026 году. Для достижения той цели Литве не нужно выполнять какие-то существенные реформы в управлении проектом", – отметил Г. Мажейка в переданном BNS комментарии.По его словам, Литва еще в этом году планирует выбрать подрядчика на прокладку участка от Каунаса до латвийской границы, а само строительство начать уже в следующем году. Для этого Литва уже подала заявку на финансирование на сумму в 328 млн евро. По мнению Г. Мажейки, аудиторы точно назвали суть проблем. Вице-министр выразил надежду на то, что долгосрочное финансирование Rail Baltica будет обсуждаться на переговорах о финансовой помощи ЕС на период 2021-2027 годов.



"В свою очередь мы с партнерами прилагаем все усилия для управления бюджетом проекта, как путем контроля дорогостоящих технических решений, так и путем повышения отдачи. Например, участок Каунас-Вильнюс значительно повысить социально-экономическую окупаемость проекта", – сказал Г. Мажейка.



Во вторник Европейская палата аудита (ЕПА) сообщила, что цена проекта Rail Baltica в будущем может вырасти почти на 2,4 млрд евро, а потом может еще расти. Кроме того, ЕПА усомнилась в экономичности проекте и планирующихся сроках реализации – к 2026 году.



О рисках опоздания проекта и превышения бюджета в начале года предупреждали и аудиторы Балтийских стран.



Литовские должностные лица также неофициально упоминали, что проекту может потребоваться дополнительное финансирование – предварительно подсчитано, что его стоимость выросла с 5,8 млрд до 7,8 млрд евро, однако мала вероятность того, что Евросоюз выделит еще 2 млрд евро.



Железнодорожную колею европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.



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Проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, реализуемый тремя странами Балтии, из проектов, которые оценивала Европейская палата аудита (ЕПА), выглядит, пожалуй, лучше других, утверждает член ЕПА Римантас Шаджюс.



По его словам, восемь проектов смычек, которые оценивала ЕПА, связаны с девятью основными транспортными коридорами Европы, они приблизительно одинаковой стоимости (5-7 млрд евро), поэтому их можно сравнивать.



Он отметил, что один из основных выводов аудита проекта Rail Baltica связан с риском экономической стабильности, который оценен по количеству потенциальных пассажирских и грузовых потоков.



"В зоне притяжения, которая охватывает территорию на дистанции 60 минут пути от Rail Baltica, нет достаточно жителей. Пока мы также не видим и устойчивых грузовых потоков по железной дороги с севера на юг и обратно. Кроме того, для у планирующегося грузового потока уже есть сильные конкуренты – грузоперевозки по автодорогам и по морю", – пояснил Р. Шаджюс.



Он подчеркнул, что такая оценка не означает, что проект Rail Baltica является нежизнеспособным.



"Мы так точно не говорим и так не считаем, однако вопросы, как количества пассажиров, так и грузов в будущем придется решить. Полагаю, что грузовой поток вырастет естественным образом, а пассажиры также должны появиться, поэтому эта комбинация грузовых и пассажирских перевозок может быть жизнеспособной", – сказал он.



По его словам, согласно оценкам ЕПА, стоимость проекта выросла в полтора раза приблизительно до 7 млрд евро и не выделяется этим среди других проектов, подорожание вызвано веткой Каунас-Вильнюс, сложным ответвлением в Рижский аэропорт и трамвайной линией в Таллине.



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После того как европейские аудиторы озвучили риск подорожания, сроков реализации и экономичности проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, литовский премьер Саулюс Сквернялис подчеркнул, что невзирая на замечания аудиторов, проект Rail Baltica был оценен как один лучших крупных инфраструктурных проектов в ЕС, прошедших аудит.



Премьер не придает слишком большого значения и подорожанию Rail Baltica, подчеркивая, что подорожали все восемь реализуемых сейчас крупных проектов ЕС, которые проверяли аудиторы.



"Все восемь (прошедшие аудит – BNS) проектов дорожали, возникли дополнительные работы, дополнительные смычки, в том числе и Вильнюс-Каунас, ветка в Риге, связанная с железнодорожной станцией, в Таллине - с трамваем", – заявил С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.



"Этот проект (Rail Baltica“ – BNS) оценивается Еврокомиссией и Европейской палатой Аудита (ЕПА)как наилучшим образом подготовленный и обладающий наименьшими рисками", – добавил он.



По словам С. Сквернялиса, суммарные выводы ЕПА свидетельствуют о том, что Литва является примером для подражания в реализации Rail Baltica.



Во вторник ЕПА объявила воды аудита восьми крупных инфраструктурных проектов ЕС, в которых говорится, что эти проекты должны воплощаться быстрее, чтобы добиться своевременного влияния на инфраструктурную сеть.



То, что из восьми проектов Rail Baltica является одним из лучших, в среду сказал BNS и член ЕПА Римантас Шаджюс.



Железнодорожную колею европейского стандарта (1435 мм) Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.



Проект по большей части финансируется из фондов ЕС, за его реализацией пристально следит Еврокомиссия, а также органы надзора Литвы, Латвии и Эстонии. Категории: экономика Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии