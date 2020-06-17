АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ свой юбилей 19 июня отпразднует в Литве! 🔊 Воспроизвести







Юбилей отмечает замечательный и примечательный человек, журналист, музыкальный критик, политолог, писатель, ди-джей и просто остроумный, харизматичный, любящий (кстати, очень даже взаимно!) жизнь человек - Артемий Кивович Троицкий!



Для кого-то 65 лет - это много. Для Артемия - стильного, высокого, спортивного, интересующемуся всем и вся веселого бонвивана - возраст не имеет значения! Молоденькие девушки заглядываются на него, увы, безуспешно (очаровательная умница жена Вера внешне и внутренне даст фору им всем вместе взятым), а сам он, делая в день сразу миллион дел, с удовольствием отзывается на любые просьбы, с интересом посещает концерты, выставки, читает зажигательные лекции в разных частях земного шара, помогает бескорыстно молодым дарованиям! Для кого-то 65 лет - это много. Для Артемия - стильного, высокого, спортивного, интересующемуся всем и вся веселого бонвивана - возраст не имеет значения! Молоденькие девушки заглядываются на него, увы, безуспешно (очаровательная умница жена Вера внешне и внутренне даст фору им всем вместе взятым), а сам он, делая в день сразу миллион дел, с удовольствием отзывается на любые просьбы, с интересом посещает концерты, выставки, читает зажигательные лекции в разных частях земного шара, помогает бескорыстно молодым дарованиям! Перечислять все его достижения дело неблагодарное: тысячи статей, несколько удачных актерских работ в кино, десятки книг, десятки тысяч разнообразных теле-и радиопередач, редакторство в журнале Playboy, и многое пр., пр., пр.



Масса интересных историй, связанных с Артемием хватило бы другим на сотню жизней! Встречи, общение, дружба, начиная от Девида Боуи, Боно, Пола Маккартни, Стинга, Френка Заппа, Девида Гилмора, Мика Джаггера, Ника Кейва, Мадонны... а тут еще: Найоми Кембелл, Клаудиа Шиффер, Джерри Халл... Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Петр Мамонов, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Евгений Хавтан, Жанна Агузарова, Илья Лагутенко... заканчивая завистью конкурентов, политиканов и мафиози от шоу-бизнеса.



Предложений по празднованию своего дня рождения А. К. Троицкий получил множество! Но, удивив своих друзей, выбрал любимую Литву, и 19 июня душевная посиделка с друзьями состоится у давнишнего приятеля Артема - одного из самых креативных литовских предпринимателей Гедрюса Климкявичуса - хозяина красивейшего Пакруойю Двараса, что на севере Литвы! Чета Троицких прибудет сюда на несколько дней вместе с детьми и собакой! Желающие поздравить юбиляра, могут отправить электронные послания или открытки по адресу Пакруойю Двараса.



Кстати, очень советуем посмотреть очень динамичный фильм о Артемии Троицком – «Критик» (Режиссер Андрей Айрапетов)!



Пожелаем Артемию Троицкому долгих лет жизни, радости, здоровья и приключений, и будем всегда ему рады нас в Литве! Марк ШЛЯМОВИЧ , специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ — статья прочитана 151 раз Комментарии