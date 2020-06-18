Поматросят и бросят: Вассерман об Украине в НАТО — это никому не нужные красивости 🔊 Воспроизвести Фото: poroshenko/Twitter.com/Global Look Press



Украина получила новый статус партнера расширенных возможностей в НАТО, в Кремле этим недовольны, пишет



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Украина получила новый статус в Североатлантическом альянсе в День России — 12 июня. Он обратил внимание на некий символизм, но заявил, что предоставляет альянсу право рассуждать об этом совпадении.



- Россия очень внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам и будет вынуждена принимать ответные меры, — подчеркнул Песков, заметив, что это не способствует укреплению безопасности в Европе. Украина получила новый статус партнера расширенных возможностей в НАТО, в Кремле этим недовольны, пишет Свободная пресса Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Украина получила новый статус в Североатлантическом альянсе в День России — 12 июня. Он обратил внимание на некий символизм, но заявил, что предоставляет альянсу право рассуждать об этом совпадении.- Россия очень внимательно относится к приближению военной инфраструктуры НАТО к своим границам и будет вынуждена принимать ответные меры, — подчеркнул Песков, заметив, что это не способствует укреплению безопасности в Европе. Впрочем, самой Украине новый статус партнера расширенных возможностей в НАТО едва ли дает какие-то новые возможности в военном плане. Как в случае потенциального противостояния с Россией, так и в плане возможностей для подавления военного конфликта



— Решение о присвоении Украины нового статуса признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность альянса своим партнерским отношениям, — написала в Twitter пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.



На деле же Украина получит расширенный доступ к программам усиления оперативной совместимости и к учениям, а также к более активному обмену информацией. Это не означает, что Украина сделала шаг в направлении членства в НАТО. Расширенным статусом также обладают Швеция, Финляндия, Грузия, Австралия и Иордания.



Анатолий Вассерман считает, что новый статус Украины это просто красивая обертка, которая не несет ничего содержательного. Безопасности России и непризнанных республик Донбасса это не угрожает, уверен эксперт.



— Эти самые расширенные возможности сводятся к тому, что украинских военных чиновников будут чаще приглашать на всякие маневры и Украине будет предоставлено больше возможностей для покупки НАТОвских, в основном американских, образцов вооружений, причем не самых современных. Это ни коем образом не означает, что кто-то на Украине сможет рассчитывать на американскую поддержку.



Причем не только в случае военного столкновения с Российской Федерацией, чего на Украине боятся до чертиков, но и в боевых действиях «киевских террористов» против народных республик Донбасса. Там тоже не прибавится НАТОвских советников, они, как и прежде, будут следить за этим с безопасного расстояния.



Вообще, термины вроде улучшенного режима взаимодействия красиво звучат, но совершенно бессодержательны. Так что не только в Российской Федерации, но и в народных республиках Донбасса вряд ли надо будет чего-то опасаться.



«СП»: — Существуют ли какие-то договоренности, согласно которым страны СНГ не могут вступать в военные блоки?



— Насколько я могу судить, такие соглашения, если и были на начальном этапе существования СНГ, то сейчас уже давным давно забыты.



«СП»: — Однако НАТО не спешит принимать в свои ряды бывшие союзные республики и другие страны на границе с Россией. Это связано с тем, что армии этих государств сложно интегрировать в альянс или с опасениями о дестабилизации ситуации?



— У НАТО уже был опыт интеграции трех прибалтийских частей России. И, насколько я могу судить, этот опыт не добавил им оптимизма. Оказалось, что эти республики не имеют особой пользы. Их, конечно, можно в какой-то мере использовать как плацдармы, но не более того. svpressa.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, вооружение, стандарты, армия, членство География: Украина — статья прочитана 208 раз Комментарии