Загрузка... Русскую эмигрантку в США увольняют за отказ преклонить колени перед темнокожими 🔊 Воспроизвести Беспорядки в США и Россия. Фото: ЕРА/ТАСС



Наша бывшая соотечественница работала менеджером в головном магазине Gucci на Манхэттене, сообщает



«[Конец] Америке» — под таким заголовком опубликовал свой новый пост Марк Гинзбург , украинско-американский бизнесмен, эксперт по блокчейну и искусственному интеллекту. По собственному признанию, он не склонен выражаться нецензурно, однако недавний инцидент на Манхэттене вызвал у него шок.



Мужчина рассказал о том, как его близкая подруга подверглась гонениям на работе за отказ преклонять колено перед портретом Джорджа Флойда. Алена — близкая подруга семьи Гинзбурга, «бывшая москвичка, которая 27 лет живет в США и последние 14 лет работает менеджером в головном магазине фирмы Gucci, расположенном на Пятой Авеню Манхэттена, прямо в фойе одного из самых знаменитых зданий страны — Трамп Тауэр». Наша бывшая соотечественница работала менеджером в головном магазине Gucci на Манхэттене, сообщает Экспресс газета «[Конец] Америке» — под таким заголовком опубликовал свой новый пост Марк Гинзбург , украинско-американский бизнесмен, эксперт по блокчейну и искусственному интеллекту. По собственному признанию, он не склонен выражаться нецензурно, однако недавний инцидент на Манхэттене вызвал у него шок.Мужчина рассказал о том, как его близкая подруга подверглась гонениям на работе за отказ преклонять колено перед портретом Джорджа Флойда. Алена — близкая подруга семьи Гинзбурга, «бывшая москвичка, которая 27 лет живет в США и последние 14 лет работает менеджером в головном магазине фирмы Gucci, расположенном на Пятой Авеню Манхэттена, прямо в фойе одного из самых знаменитых зданий страны — Трамп Тауэр». 11 июня сотрудников магазина вызвали на работу — впервые с 22 марта, когда заведение закрылось на карантин. По словам Гинзбурга, магазин Алены оказался одним из немногих бутиков на Манхэттене, который не разграбили протестующие (оттого, что он расположен в здании имени действующего президента и находится под круглосуточной усиленной охраной).



Долгожданная встреча коллектива началась с минуты молчания, которой вице-президент Gucci предложил всем подчиненным почтить память Джорджа Флойда. Затем он же предложил всем опуститься на колено. Никто не посмел отказаться, кроме Алены — бывшая россиянка не стала таким образом просить прощения у темнокожих за столетия рабства.



«Алена осталась стоять в одиночестве, испепеляемая презрительными взглядами чернокожих сотрудников и испуганными — бледнолицых. Направляясь к своему рабочему месту, Алена столкнулась со своей непосредственной начальницей, которая сказала ей: "Я была о вас другого мнения. Как вы могли противопоставить себя всему коллективу? Вряд ли вам будет комфортно продолжать работать с нами..."», — описывает ситуацию Гинзбург.



Через день оказалось, что Алену лишают работы — генеральный менеджер предложил женщине уволиться без лишнего шума, предложив за это двойную компенсацию. Однако для российской эмигрантки этот вопрос касается не только финансов, но и принципов.



В Сети Алену поддержали бывшие соотечественники. «Алена, вы поступили как Личность, как думающий человек», «Вы молодец, что отстояли свою точку зрения», — восхищаются поступком женщины россияне. Многие считают, что ей необходим хороший адвокат, который поможет ей добиться максимальной компенсации.



Ранее с американского телевидения была уволена близкая подруга Меган Маркл. Телеведущая поспорила с темнокожей блогершей, за что лишилась рабочего места. Загрузка... eg.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, полиция, насилие, протесты, акции, Флойд — статья прочитана 327 раз Комментарии