Минздрав Литвы: рекомендации по превенции коронавируса остаются в силе и после снятия карантина 🔊 Воспроизвести



После отмены в Литве карантина со среды Министерство здравоохранения напоминает, что рекомендуется по-прежнему заботиться и личной гигиене и об окружающих, а также надевать маску в общественном транспорте, на мероприятиях в закрытых помещениях и других местах, где нет возможности сохранять безопасную дистанцию между людьми.



Также рекомендуется по возможности перенести личные праздники, а при их проведении ограничиться лишь ближайшим окружением.



В праздниках нельзя участвовать лицам с признаками инфекций верхних дыхательных путей или тем, для кого обязательна изоляция.



Специалисты также рекомендуют отложить необязательные поездки, как местные, так и зарубежные.



Минздрав напоминает, что особую осторожность должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями и старшего возраста.



После контакта с инфицированным коронавирусом человеком, как и раньше, обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней и наблюдать за своим здоровьем.



Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца - с 16 марта по 16 июня.



После его окончания немного смягчены требованиям по личной защите - она больше не является обязательной, а лишь рекомендуется в магазинах, общественном транспорте, офисах, на мероприятиях. После отмены в Литве карантина со среды Министерство здравоохранения напоминает, что рекомендуется по-прежнему заботиться и личной гигиене и об окружающих, а также надевать маску в общественном транспорте, на мероприятиях в закрытых помещениях и других местах, где нет возможности сохранять безопасную дистанцию между людьми.Также рекомендуется по возможности перенести личные праздники, а при их проведении ограничиться лишь ближайшим окружением.В праздниках нельзя участвовать лицам с признаками инфекций верхних дыхательных путей или тем, для кого обязательна изоляция.Специалисты также рекомендуют отложить необязательные поездки, как местные, так и зарубежные.Минздрав напоминает, что особую осторожность должны соблюдать люди с хроническими заболеваниями и старшего возраста.После контакта с инфицированным коронавирусом человеком, как и раньше, обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней и наблюдать за своим здоровьем.Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца - с 16 марта по 16 июня.После его окончания немного смягчены требованиям по личной защите - она больше не является обязательной, а лишь рекомендуется в магазинах, общественном транспорте, офисах, на мероприятиях. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии