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ВОЗ приветствует первый препарат, снижающий смертность при COVID-19

Врач показывает ампулу с дексаметазоном


"Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты британского исследования по лечению COVID-19 кортикостероидом дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения, сообщает DW.

"Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Выступая в Женеве в ночь на среду, 17 июня, он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с "великолепными новостями".
По словам главы ВОЗ, дексаметазон стал первым препаратом, показавшим "снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или аппарате искусственной вентиляции легких". Для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, лечение дексаметазоном показало снижение смертности на одну треть, для пациентов, нуждающихся только в кислороде - на одну пятую, уточняется на сайте ВОЗ.

При этом преимущество наблюдалось лишь у тех пациентов, кто страдал от атипичной пневмонии в тяжелой форме, действие дексаметазона на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь эффективным.

Исследование Оксфордского университета

К исследованию Оксфордского университета привлекли 2104 пациента. Еще 4000 человек участвовали в контрольном исследовании, не получая препарата. Ученые предполагают, что дексаметазон может оказаться "на удивление дешевым" средством борьбы с пандемией коронавируса и способен предотвратить каждую восьмую смерть у тяжелых пациентов при ежедневном приеме. Полные результаты исследования еще не опубликованы.

Синтетический кортикостероид дексаметазон применяется с 1960-х годов, обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, используется, среди прочего, при лечении рака, аллергии, артрита и астмы. В 2017 году дексаметазон упоминал глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, рассказывая о системе сокрытия допинга в российском футболе.
dw.com
Категории: в мире, технологии, здоровье, образование
Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия
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добавлена сегодня, 17 июня, 18:00

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