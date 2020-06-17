ВОЗ приветствует первый препарат, снижающий смертность при COVID-19 🔊 Воспроизвести Врач показывает ампулу с дексаметазоном



"Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты британского исследования по лечению COVID-19 кортикостероидом дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения, сообщает



"Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Выступая в Женеве в ночь на среду, 17 июня, он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с "великолепными новостями". "Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты британского исследования по лечению COVID-19 кортикостероидом дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения, сообщает DW "Спасающим жизни научным прорывом" назвал результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 дексаметазоном глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Выступая в Женеве в ночь на среду, 17 июня, он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с "великолепными новостями". По словам главы ВОЗ, дексаметазон стал первым препаратом, показавшим "снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде или аппарате искусственной вентиляции легких". Для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, лечение дексаметазоном показало снижение смертности на одну треть, для пациентов, нуждающихся только в кислороде - на одну пятую, уточняется на сайте ВОЗ.



При этом преимущество наблюдалось лишь у тех пациентов, кто страдал от атипичной пневмонии в тяжелой форме, действие дексаметазона на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь эффективным.



Исследование Оксфордского университета



К исследованию Оксфордского университета привлекли 2104 пациента. Еще 4000 человек участвовали в контрольном исследовании, не получая препарата. Ученые предполагают, что дексаметазон может оказаться "на удивление дешевым" средством борьбы с пандемией коронавируса и способен предотвратить каждую восьмую смерть у тяжелых пациентов при ежедневном приеме. Полные результаты исследования еще не опубликованы.



Синтетический кортикостероид дексаметазон применяется с 1960-х годов, обладает противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, используется, среди прочего, при лечении рака, аллергии, артрита и астмы. В 2017 году дексаметазон упоминал глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, рассказывая о системе сокрытия допинга в российском футболе. dw.com Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 102 раза Комментарии