Загрузка... На месте убийства Флойда началось «движение Бога»: покаяния, крещения, чудеса 🔊 Воспроизвести



Новым «движением Бога» называют то, что происходит сегодня на мемориале, посвящённом Джорджу Флойду. Стихийные служения поклонения, чудеса, проповедь Евангелия, покаяния людей, крещения. Сотни людей собираются на месте убийства, чтобы присоединиться к этим собраниям молитвы и поклонения.



После того, как 25 мая Джордж Флойд был убит, Миннеаполис фактически превратился в поле битвы — по городу пронеслись беспорядки и хаос, но сейчас это место превратилось в место мира. Сотни людей собираются на улице, где был убит Флойд, чтобы вместе молиться и поклоняться Богу. «Что-то происходит. Прямо на этом месте люди спасаются, крестятся и переживают Бога, — рассказал Джошуа Линдквист, христианский лидер Global Revival Harvest. — В месте, где была только безнадёжность, полностью изменился духовный климат. На этой улице, которая сегодня привлекает внимание всего мира, происходит пробуждение! Пожалуйста, молитесь нами, чтобы это продолжалось!» Новым «движением Бога» называют то, что происходит сегодня на мемориале, посвящённом Джорджу Флойду. Стихийные служения поклонения, чудеса, проповедь Евангелия, покаяния людей, крещения. Сотни людей собираются на месте убийства, чтобы присоединиться к этим собраниям молитвы и поклонения.После того, как 25 мая Джордж Флойд был убит, Миннеаполис фактически превратился в поле битвы — по городу пронеслись беспорядки и хаос, но сейчас это место превратилось в место мира. Сотни людей собираются на улице, где был убит Флойд, чтобы вместе молиться и поклоняться Богу. «Что-то происходит. Прямо на этом месте люди спасаются, крестятся и переживают Бога, — рассказал Джошуа Линдквист, христианский лидер Global Revival Harvest. — В месте, где была только безнадёжность, полностью изменился духовный климат. На этой улице, которая сегодня привлекает внимание всего мира, происходит пробуждение! Пожалуйста, молитесь нами, чтобы это продолжалось!»







Линдквист объяснил, что их пригласила местная церковь, также здесь активно служит пастор Чарльз Каруку из Международной пропагандистской церкви, штат Миннесота.



«Пастора, который сейчас проповедует, зовут Чарльз Каруку, и семья Джорджа Флойда попросила его прийти сюда и каждый день делиться своим посланием о прощении и исцелении через Иисуса.



Они сказали: «Пожалуйста, говорите об этом, в этом послании нуждается всё наше сообщество», — сказал он. Также Джошуа Линдквист подтвердил, что наряду с несколькими крещениями, свидетелем которых он стал, на месте этого стихийного молитвенного движения происходят чудеса: «Я не знаю, верите ли вы в чудеса, но я верю, и тут открылось глухое ухо. Бог сотворил чудо. Он использует эту трагическую ситуацию для своей славы».



«Десятки людей слушают сообщение об изменении истории расовой несправедливости. История привела нас сюда, но это не должно быть нашей судьбой, — говорит со сцены проповедник.



— Мы стоим в пропасти между Америкой, которая когда-то была, и Америкой, которая должна быть. Мы собираемся стать мостом в этой пропасти. Мы превратим наш плач в чудо, нашу душевную боль в надежду. Мы верим, что это ещё не конец. Мы верим, что есть лучший путь. Есть Царство, которое выше, чем насилие, и это Царство контролируется Богом, Который слышит нас».



«Мы глубоко убеждены, что перепробовали всё, чтобы справиться с этой проблемой. Мы пробовали политику, экономику и социальные реформы, — говорит Кристоф Улисс, лидер YWAM в Коне (Гавайи). — Всё повторяется снова и снова. Мы должны вернуться к тому, что на самом деле работает».



По материалам The Christian Post Он также рассказал, что люди из всех слоёв общества приходят в этот район и обращаются к Богу: «Место, где был убит Джордж Флойд превращается в церковь. Здесь полно неверующих людей, но эти собрания превратились в служения поклонения».Линдквист объяснил, что их пригласила местная церковь, также здесь активно служит пастор Чарльз Каруку из Международной пропагандистской церкви, штат Миннесота.«Пастора, который сейчас проповедует, зовут Чарльз Каруку, и семья Джорджа Флойда попросила его прийти сюда и каждый день делиться своим посланием о прощении и исцелении через Иисуса.Они сказали: «Пожалуйста, говорите об этом, в этом послании нуждается всё наше сообщество», — сказал он. Также Джошуа Линдквист подтвердил, что наряду с несколькими крещениями, свидетелем которых он стал, на месте этого стихийного молитвенного движения происходят чудеса: «Я не знаю, верите ли вы в чудеса, но я верю, и тут открылось глухое ухо. Бог сотворил чудо. Он использует эту трагическую ситуацию для своей славы».«Десятки людей слушают сообщение об изменении истории расовой несправедливости. История привела нас сюда, но это не должно быть нашей судьбой, — говорит со сцены проповедник.— Мы стоим в пропасти между Америкой, которая когда-то была, и Америкой, которая должна быть. Мы собираемся стать мостом в этой пропасти. Мы превратим наш плач в чудо, нашу душевную боль в надежду. Мы верим, что это ещё не конец. Мы верим, что есть лучший путь. Есть Царство, которое выше, чем насилие, и это Царство контролируется Богом, Который слышит нас».«Мы глубоко убеждены, что перепробовали всё, чтобы справиться с этой проблемой. Мы пробовали политику, экономику и социальные реформы, — говорит Кристоф Улисс, лидер YWAM в Коне (Гавайи). — Всё повторяется снова и снова. Мы должны вернуться к тому, что на самом деле работает».По материалам CBN News Загрузка... inlight.news Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, полиция, насилие, протесты, акции, Флойд — статья прочитана 174 раза Комментарии