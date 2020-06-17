Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была ниже средней в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



В Литве инфляция в мае была 0,2%, во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,6%, а только в еврозоне - на 0,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.



В Латвии зафиксирована дефляция 0,9%, а в Эстонии дефляция составила 1,8%.



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Принадлежащее одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний - швейцарской Roche предприятие по торговле фармацевтической продукцией Roche Lietuva в прошлом году заработало 2,422 млн евро чистой прибыли - на 29,2% больше, чем в 2018 году (1,875 млн евро).



Выручка компании сократилась на 8,2% до 50,616 млн евро (55,125 млн евро), говорится в отчете за 2019 года для Реестрового центра. Согласованная годовая инфляция в Литве в мае была ниже средней в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.В Литве инфляция в мае была 0,2%, во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 0,6%, а только в еврозоне - на 0,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.В Латвии зафиксирована дефляция 0,9%, а в Эстонии дефляция составила 1,8%.* * *Принадлежащее одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний - швейцарской Roche предприятие по торговле фармацевтической продукцией Roche Lietuva в прошлом году заработало 2,422 млн евро чистой прибыли - на 29,2% больше, чем в 2018 году (1,875 млн евро).Выручка компании сократилась на 8,2% до 50,616 млн евро (55,125 млн евро), говорится в отчете за 2019 года для Реестрового центра. 100% акций литовского предприятия принадлежит швейцарской компании Roche Finance.



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Снижение продаж новых автомобилей в Литве в январе-мае было одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).



В Литве за пять месяцев продано 14147 новых автомобилей - на 25% меньше, чем в январе-мае прошлого года (18854). Менее заметным спад продаж был в этом году только в Финляндии (на 20,9%).



В Латвии продажи новых автомобилей в этом году сократились на 32,7% до 5297, в Эстонии - на 34,6% до 7531.



В мае по сравнению с маем 2019 года в Литве продажи новых автомобилей упали на 51,6% до 2041, в Латвии - на 57,9% до 744, в Эстонии - на 62,2% до 1060.



Во всем ЕС продажи новых автомобилей в январе-мае упали на 41,5% до 3,332 млн. Самыми популярными остаются автомобили марки Volkswagen - их в этом году продано 395,1 тыс. или на 40,3% меньше, чем в январе-мае прошлого года.



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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) на июль заказаны дополнительные регазификационные мощности - 949 гигаватт-часов или один большой газовоз, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.



Мощности заказаны на период с 5 до 31 июля, сообщил оператор через Вильнюсскую биржу Nasdaq, не указав клиента.



До этого времени на текущий газовый год (он начался в октябре прошлого года и завершится в конце сентября нынешнего года) было заказано 22,14 тераватт-часа регазификационных мощностей, это более 23 больших судов.



За этот газовый год на ТСПГ было принято 52 газовоза: 13 больших судов из норвежского порта Мелкоя (завод Equinor), три больших груза из США (еще один такой газовоз идет в Клайпеду) и 36 небольших газовоза из российского порта Высоцк (завод компании "Новатэк").



Оператор в апреле сообщил, что ТСПГ пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии. По данным BNS, это Ignitis, Achema, компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).



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Одна из крупнейших в мире компаний по управлению имуществом Aberdeen Standard Investments купила принадлежащие литовской группе по развитию парков солнечных установок Modus Group парки таких установок компании Green Genius в Польше.



Green Genius сообщила, что портфель парков солнечных установок составляет 41 парк общей мощностью 40,4 мегаватта, а портфель приобрел второй фонд инфраструктуры капитала (SLCI II) Aberdeen Standard Investments. Стоимость сделки не сообщается.



Это уже вторая сделка Aberdeen Standard Investments и Green Genius. В прошлом году компания обновляющейся энергетики продала этому фонду портфель парков солнечных установок мощностью 45,4 мегаватта.



"В 2019 году мы сделали первые инвестиции в секторе обновляющейся энергетики Польши. За год находящийся в нашем управлении портфель парков солнечных установок в этой стране вырос более чем до 350 мегаватт - по данным предприятия, это самый большой портфель на рынке", - сказал для пресс-релиза менеджер по экономической инфраструктуре Aberdeen Standard Investments Доминик Хелмсли.



По словам главы Green Genius и члена правления Modus Group Русланаса Склеповичюса, Green Genius - одна из крупнейших компаний по развитию "зеленой" энергетики на польском рынке.



"Польша в наших планах остается стратегически важным рынком - мы здесь уже начали строительство третьего портфеля парков солнечных установок. Мы также ищем проекты для четвертого портфеля и готовимся к приближающемуся аукциону обновляющейся энергетики в стране", - сказал Р. Склеповичюс.



После реализации третьего портфеля парков солнечных установок совокупная мощность реализованных в Польше проектов в области парков солнечных установок Green Genius составит почти 130 мегаватт. Они ежегодно будут генерировать более 136 гигаватт-часов "зеленой" энергии.



Aberdeen Standard Investments управляет имуществом на сумму более 540 млрд евро. Компания осуществляет деятельность в 80 странах. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты, Aberdeen Standard Investments География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии