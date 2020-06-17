СМИ: Пентагон саботирует распоряжение Трампа о выводе войск из Германии 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



По данным журналистов, военное командование не согласно с решениями президента.



Министерство обороны США намеренно тормозит исполнение распоряжения президента страны Дональда Трампа о выводе части военнослужащих с американских баз, расположенных в Германии. Об этом сообщает



— Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши войска настолько отталкивающим, что не могут с этим смириться, то должны поступить достойно и подать в отставку, — рассказал он в интервью журналистам. По данным журналистов, военное командование не согласно с решениями президента.Министерство обороны США намеренно тормозит исполнение распоряжения президента страны Дональда Трампа о выводе части военнослужащих с американских баз, расположенных в Германии. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источник газеты The Washington Post в администрации.— Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши войска настолько отталкивающим, что не могут с этим смириться, то должны поступить достойно и подать в отставку, — рассказал он в интервью журналистам. По данным издания, в Белом доме уверены, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику "бюрократической непримиримости", чтобы максимально затруднить выполнение распоряжения Трампа. Отмечается, что аналогичная тактика была предпринята американскими генералами и в отношении вывода войск из Афганистана.



Журналисты указывают, что в настоящее время в США наблюдается серьёзный раскол во взглядах на политику страны между администрацией президента и руководством Минобороны. Однако при этом они отмечают, что публичные акты несогласия с решениями главнокомандующего и их саботирование — уже основание для ухода в отставку.



Напомним, 15 июня Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Германии наполовину, если Берлин не заплатит за их размещение, а также не рассчитается по долгам за платежи в бюджет НАТО. life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, Пентагон, вывод, Трамп, базы — статья прочитана 56 раз Комментарии