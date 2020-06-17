Для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России СМИ 🔊 Воспроизвести



Литовская компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру России, сообщает LRT.



Литовское газопередающее предприятие Amber Grid утверждает, что узнало о такой сделке недавно. Министр энергетики говорит, что заключить договор с российскими производителями разрешено не будет. Alvora аргументирует, что в предварительные планы сотрудничества с итальянской компанией внесла коррективы эпидемия коронавируса.



LRT сообщает, что подрядчик в апреле подписал договор с зарегистрированной в Швейцарии компанией Global Pipe Trade, которая принадлежит российскому концерну ChelPipe Group. В мае Global Pipe Trade сменила название на ChelPipe International. Литовская компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру России, сообщает LRT.Литовское газопередающее предприятие Amber Grid утверждает, что узнало о такой сделке недавно. Министр энергетики говорит, что заключить договор с российскими производителями разрешено не будет. Alvora аргументирует, что в предварительные планы сотрудничества с итальянской компанией внесла коррективы эпидемия коронавируса.LRT сообщает, что подрядчик в апреле подписал договор с зарегистрированной в Швейцарии компанией Global Pipe Trade, которая принадлежит российскому концерну ChelPipe Group. В мае Global Pipe Trade сменила название на ChelPipe International. В соответствии со сделкой, с российского завода в Челябинске предполагалось купить колена и тройники.



Компания Global Pipe Trade в 2016 году поставляла Alvora продукцию для прокладки газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Гендиректор Alvora Томас Шидлаускас говорит, что компания использует оборудование челябинского завода и в других проектах, не только в Литве.



В Литве действует специальный закон, который регулирует, чтобы связанные со стратегическими объектами сделки соответствовали интересам национальной безопасности.



Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс в конце мая сказал, что не располагает никакой информацией о том, что Alvora могла приобрести продукцию у предприятий, имеющих какие-либо связи с Россией. Предприятие указало, что стоимость этих элементов составляет 0,2% от всей стоимости проекта (около 150 тыс. евро).



По словам гендиректора Alvora, компания собиралась покупать колена и тройники у итальянского производителя Allied International S.r.l, однако планам помешал коронавирус - в Италии была остановлена работа всех заводов.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что узнал об этой сделке Alvora с российским концерном в конце мая. По словам министра, эту сделку Amber Grid не одобрит.



Председатель совета директоров и акционер ChelPipe Group - один из богатейших предпринимателей России, миллиардер Андрей Коморов.



В 2012 году компания подписала с Министерством обороны России соглашение о военной программе, по которой оказывалась поддержка военным подразделениям Свердловской области - были отремонтированы казармы, оборудован современный спортзал.



ChelPipe Group также является поставщиком резонансного газопровода Nord Stream 2 "Северный поток 2" между Россией и Германией.



Договор с Alvora стоимостью почти 80 млн евро (без НДС) подписан в декабре прошлого года. Построить перемычку планируется до конца 2021 года.



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После того, как была обнародована информация о том, что при прокладке польско-литовского газопровода GIPL планировалось воспользоваться услугами зарегистрированной в Швейцарии российской компании, оператор газопоередающей системы Amber Grid говорит, что в июне принято решение искать другой путь.



"Были взвешены риски в связи с предложенным подрядчиком (Alvora – BNS) решением приобрести детали для строительства газопровода у зарегистрированного в Швейцарии поставщика, и в начале июня было принято решение искать другой путь. Оборудование у швейцарского поставщика заказано не было, оно также не было доставлено в Литву и на строительные площадки GIPL. Оно не будет использоваться при реализации этого проекта", - говорится в сообщении компании.



Amber Grid подчеркивает, что контролирует все риски проекта в соответствии со специально подготовленным для проекта планом управления рисками, а все окончательные решения по реализации проекта и поставкам оборудования принимает именно Amber Grid.



"Оборудование, поставляемое для строительства газопровода GIPL, производят предприятия Германии, Дании, Польши, Великобритании, Канады и США, имеющие сертификаты и соответствующие предъявляемым требованиям", - отмечает оператор. BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, газопровод, санкции, Европа, Alvora География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии