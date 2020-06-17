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О коронавирусе в Литве сегодня, 17 июня /дополнено/



За минувшие сутки в Литве подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1778, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 245 человек, выздоровело 1447 человек. На изоляции сейчас находятся 238 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.

Во вторник проверено 6026 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 375 тыс. 572.

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С коронавирусом в больницах Литвы находится 23 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

Об этом в среду информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.
По ее словам, с кислородными масками лечится восемь человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.

В общей сложности в Литве подтверждено 1778 случаев коронавируса. Все еще больны 245 человек, выздоровели 1447 человек.

От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.



В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4859 случая заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1778 случаев, проверено 375 тыс. 572 пробы, умерло 76 человек.

Латвия: подтверждено 1104 случая, проверено 131 тыс. 646 проб, умерло 30 человек.

Эстония: подтверждено 1977 случаев, проверено 99 тыс. 153 пробы, умерло 69 человек.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: заболевшие, коронавирус, распространение, карантин, умершие, контроль
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 10:53

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