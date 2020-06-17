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Парацетамол французского гражданства. Новости от FITZROY на 17 июня

Gonzalo Fuentes | Reuters


Макрон начинает реформировать национальное здравоохранение

Амстердам превратит туристов в “лимитчиков”

Вспышка коронавируса в Пекине: Китай ввёл экстренный карантин

Корейская междоусобица: от воздушных шариков — до взрыва

“Carrefour, хочу багет и камамбер!”

На первый-второй рассчитайсь!

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 169 раз
добавлена сегодня, 17 июня, 10:39

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