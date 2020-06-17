Карантин в Литве отменяется: что нужно знать о новых правилах 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



Этот режим действовал в балтийской республике на протяжении трех месяцев. Власти оставили часть ограничений и рекомендаций, сообщает



В стране сохраняется чрезвычайная ситуация, объявленная на государственном уровне. Вместе с ним на республику распространяются определенные ограничения.



Пограничный контроль



С 17 июня по 16 июля продолжает действовать временный пограничный контроль со странами Евросоюза – в аэропортах и порту. У прибывающих будут проверять паспорта. Между тем у путешествующих на автомобиле проверять документы не будут. Этот режим действовал в балтийской республике на протяжении трех месяцев. Власти оставили часть ограничений и рекомендаций, сообщает Sputnik Литва . В Литве с полуночи отменен карантин, который был введен с 16 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.В стране сохраняется чрезвычайная ситуация, объявленная на государственном уровне. Вместе с ним на республику распространяются определенные ограничения.С 17 июня по 16 июля продолжает действовать временный пограничный контроль со странами Евросоюза – в аэропортах и порту. У прибывающих будут проверять паспорта. Между тем у путешествующих на автомобиле проверять документы не будут. Граждане и законные жители всех стран Европейского экономического пространства, Великобритании, Северной Ирландии и Швейцарии могут въезжать в Литву, если количество случаев COVID-19 в этих странах в течение последних 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тысяч населения. Список государств обновляется еженедельно.



Проверки будут проводиться в аэропортах, Клайпедском морском порту и пяти внешних пунктах пересечения границы Евросоюза с Белоруссией и Россией.



Всем лицам, прибывающим из этих стран, а также паромом из Швеции, будут измерять температуру, в течение 48 часов они должны обязательно заполнить карточку пассажира, зарегистрировавшись в электронном виде или заполнив бумажную форму. Также рекомендована 14 дневная изоляции. Может быть выдана справка о нетрудоспособности, если будет дано согласие на обязательную изоляцию.



Пограничный контроль с Латвией и Польшей отменен.



Торговля, развлечения, работа общепита



В торговых точках, а также местах, предоставляющих различные услуги, кафе, ресторанах, барах, игорных заведениях должна соблюдаться безопасная дистанция в два метра. Она может быть меньше, если есть перегородка или надеты средства индивидуальной защиты. Расстояние в очередях – не менее одного метра.



Рекомендуется носить защитные маски как сотрудникам, так и посетителям. Однако это больше не является обязательным требованием. Также необходимо проводить дезинфекцию в помещениях (тележек и корзинок в магазинах) и соблюдать гигиену рук.



Работникам с симптомами ОРВИ или с предписанием об изоляции должно быть запрещено выходить на работу.



Что касается ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других мест развлечений, то время их работы впредь неограниченно. Также в заведениях может быть установлен шведский стол, буфет или фуршет.



Мероприятия



С 17 по 30 июня мероприятия могут быть организованы на открытых площадках с участием до 700 зрителей и/или участников. На закрытых площадках – до 150 человек, не считая исполнителей, спортсменов, высококлассных специалистов, инструкторов, судей, антидопинговых служащих, организаторов и персонал.



С 1 по 16 июля в мероприятиях на открытых пространствах могут участвовать до 1000, в закрытых – до 200.



Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты, проводить дезинфекцию, соблюдать гигиену рук.



Образовательная деятельность



В сфере образования должны быть созданы необходимые условия для охраны здоровья, гигиены и обеспечения людей необходимыми средствами индивидуальной защиты.



Во всех случаях помещения дезинфицируется, соблюдаются правила гигиены рук, а работникам образовательных учреждений не следует работать, если у них есть симптомы заболевания или им назначена изоляция.



Если требования не могут быть выполнены, то процесс обучения должен продолжаться дистанционно.



Учреждения социального обслуживания также должны соблюдать все необходимые условия.



Сфера здравоохранения



Работы медицинских учреждений должна быть организована путем регулирования потока пациентов и посетителей, рационального распределения инфраструктуры, материальных и человеческих ресурсов.



Предпочтение отдается дистанционному предоставлению услуг.



Медицинские учреждения должны усилить инфекционный контроль, обеспечить и использовать средства индивидуальной защиты и разработать стратегию тестирования.



Ситуация с коронавирусом в Литве



В балтийской республике зафиксировано более 1770 случаев коронавируса. От инфекции скончались 76 человек, а выздоровел 1441 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, более 434 тысячи человек скончались.



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Минздрав Литвы представил список из 45 стран, которые считаются "затронутыми коронавирусом". В них показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели.



Список будет обновляться каждую неделю. В него включены многие страны за пределами ЕС или пространства Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).



"Возвратившиеся или прибывшие из государств, имеющихся в списке пораженных стран, причисляются к имеющим контакт и они должны на 14 дней изолироваться. Поэтому они в течение 48 часов должны зарегистрироваться, представив свои данные специалистам Национального центра здравоохранения", – говорится в сообщении.



Иностранцы из этих стран могут въезжать в Литву только в исключительных случаях. Те, у кого есть разрешение, также должны быть изолированы на две недели.



В список, подготовленный Минздравом Литвы, вошли Афганистан, Андорра, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Центральноафриканская Республика, Чили, Доминиканская Республика, Джибути, Эквадор, Габон, Гибралтар, Гондурас, Ирак, Иран, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, ОАЭ, Острова Кайман, Катар, Колумбия, Кувейт, Мальдивы, Мексика, Оман, Пакистан, Панама, Перу, ЮАР, Португалия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сингапур, Суринам, Северная Македония, Швеция. Также в этот перечень попали ближайшие соседи балтийской республики – Россия и Белоруссия.



Ранее Министерство здравоохранения Литвы опубликовало список стран, из которых разрешено приезжать иностранцам. Самоизоляция обязательна для путешественников из Бельгии, поскольку количество случаев коронавируса в стране превышает 15 на 100 тысяч человек. Без ограничений в Литву смогут приехать граждане и жители Польши, Нидерландов, Румынии, Франции, Дании, Испании, Эстонии, Болгарии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Германии, Финляндии, Мальты, Австрии, Норвегии, Швейцарии, Кипра, Венгрии, Греции, Латвии, Словении, Исландии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.



В Литве с 17 июня отменен карантин. По последним данным, в стране более 1770 случаев коронавируса. От инфекции скончались 76 человек, а выздоровел 1441 человек.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, более 434 тысячи человек скончались.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис во вторник вечером по случаю снятия карантина обратился к обществу со словами благодарности за успешное обуздание вспышки коронавируса, однако подчеркнул, что война с пандемией еще не выиграна.



"Хотя в борьбе нам сопутствовал успех, война с пандемией еще не выиграна. Во всем мире миллионны людей еще болеют этим вирусным заболеванием. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных средств лечения все еще нет. Однако сегодня и в Литве, и в нашем регионе подготовка - совершенно на ином уровне", - сказал премьер.



Он поблагодарил людей за понимание, ответственность, терпение и гражданскую позицию, благодаря чему удалось спасти сотни жизней.



От имени правительства премьер также выразил благодарность медикам, правоохранителям, аптекарям, кассирам, водителям, представителям сектора связи, социальным работникам, предпринимателям и волонтерам, которые делали все, чтобы не было недостатка в самых необходимых товарах и услугах. Он поблагодарил и общественников, которые дежурили на линиях помощи, заботились о самых уязвимых членах общества, организовывали закупки средств защиты.



"Это победа Литвы. Победа человечности", - сказал С. Сквернялис.



Он призвал жителей проявлять сознательность и бдительность, взвешивать риски перед тем, как отправиться в путешествие или пойти в места массового скопления людей, а также сохранять приобретенные привычки гигиены, пообещав, что государство будет прилагать все усилия для смягчения последствий карантина для бизнеса и всех, чья деятельность была ограничена. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 268 раз Комментарии