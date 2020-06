Новая промышленная революция: Британия отказывается от угля 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption Крупнейшая в Британии теплоэлектростанция Drax перешла на сжигание прессованных деревянных гранул



Уже более двух месяцев, как в Соединенном Королевстве не сожгли ни грамма угля для производства электричества, сообщает



В свое время изобретение паровой машины положило начало промышленной революции в Британии, а затем в остальном мире, и свыше ста лет уголь был главным источником энергии для человечества.



Еще десять лет назад на уголь приходилось 40% производства электроэнергии в Великобритании. Уже более двух месяцев, как в Соединенном Королевстве не сожгли ни грамма угля для производства электричества, сообщает ВВС В свое время изобретение паровой машины положило начало промышленной революции в Британии, а затем в остальном мире, и свыше ста лет уголь был главным источником энергии для человечества.Еще десять лет назад на уголь приходилось 40% производства электроэнергии в Великобритании.



Когда страна ушла на карантин, промышленный спрос на электроэнергию упал. Энергокомпания National Grid в ответ начала останавливать электростанции.



Четыре тепловые станции, работавшие на угле, были первыми в очереди на закрытие. Последняя из них отключилась в полночь на 9 апреля.



Предыдущий рекорд продолжительности существования без угля - 18 дней 6 часов и 10 минут - был поставлен в июне прошлого года.



Данные относятся не ко всему Соединенному Королевству, а только к Великобритании, поскольку Северная Ирландия не является клиентом National Grid.



Британская энергетика в последние 10 лет переживала радикальные перемены.



Постепенный отказ от угля, бывшего основой основ экономики, стал возможным благодаря масштабным инвестициям в возобновляемые источники энергии.



Вот два показательных примера.



10 лет назад всего 3% потребляемой в стране энергии вырабатывалось при помощи ветра и солнца, и многие видели в этом дорогостоящую причуду.



Теперь Соединенное Королевство располагает самым большим в мире количеством ветряных генераторов, размещенных на морском мелководье, и самой мощной установкой такого рода, введенной в действие в прошлом году у побережья Йоркшира.



Теплоэлектростанция Drax, также находящаяся в Йоркшире, дает 5% всей производимой в стране энергии. 10 лет назад она была крупнейшим в стране потребителем угля, но с тех пор начала переходить на сжигание прессованных деревянных гранул.



"Мы пришли к выводу, что уголь не имеет будущего, - объясняет это решение управляющий ТЭС Уилл Гардинер. - Это была большая работа, но в результате мы сократили выбросы CO2 в атмосферу с более чем 20 млн тонн в год почти до нуля.



ANDREW AITCHISON Image caption Ветряная электростанция в Северном Уэльсе



Drax ежегодно использует 7 млн тонн деревянных гранул, поступающих из коммерческих лесов, и окончательно откажется от угля к марту будущего года.



Вытесняется не только уголь, но и другие виды ископаемого топлива.



По данным экологического интернет-издания Carbon Brief, за первые пять месяцев 2020 года 37% потребленной в Британии энергии было получено от возобновляемых источников, 35% от сжигания газа, угля и мазута, 18% выработано на АЭС и 10% импортировано.



"Впервые в истории возобновляемые источники дали больше энергии, чем ископаемое топливо, - говорит доктор Саймон Ивенс из Carbon Brief. - Потребление газа тоже сокращается, и есть большая вероятность, что это соотношение сохранится до конца года".



Переворот происходит быстро.



Впервые возобновляемые источники дали больше энергии, чем органическое топливо, в один из дней декабря 2016 года.



До начала 2020 года, таких дней набралось 154. Из них больше половины (91 день) - в прошлом году.



Доля в энергобалансе ископаемого топлива вообще и угля в частности, по всей вероятности, продолжит сокращаться и впредь.



Последние три угольные ТЭС в Соединенном Королевстве будут закрыты в предстоящие пять лет. Топливо первой промышленной революции станет достоянием прошлого.