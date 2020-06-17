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Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса, сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый.
"Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", — заявил Зуев телеканалу "Звезда".
По его словам, коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.
Согласно данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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