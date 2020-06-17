Названы признаки второй волны коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Астапкович



Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса, сообщает



Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый.



"Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", — заявил Зуев телеканалу "Звезда".



По его словам, коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.



Согласно данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса, сообщает РИА Новости Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. После окончания пандемии коронавируса его поведение будет похоже на сезонное поведение гриппа, прогнозирует ученый."Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп", — заявил Зуев телеканалу "Звезда".По его словам, коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.Согласно данным ВОЗ, в мире COVID-19 заболели более 7,2 миллиона человек, свыше 413 тысяч погибли. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 154 раза Комментарии