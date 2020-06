CHAZ, «сообщество без копов»: как выглядит Автономная зона Капитолийского холма Сиэтла USA Today, США 🔊 Воспроизвести © REUTERS, JASMYNE KEIMIG - THE STRANGER



Репортаж из нашумевшей Автономной зоны Капитолийского холма в Сиэтле, в котором происходящее описывается в романтических интонациях. Похоже, в США не поняли, что цену их «июньским тезисам» еще только предстоит узнать. Правда, пока полиция заявляет о намерении вернуться в этот район.



В Сиэтле группа мирных протестующих захватила несколько городских кварталов и провозгласила их Автономной зоной Капитолийского холма (CHAZ), ставшей своего рода пристанищем для протестующих, где художники рисуют граффити, ораторы рассказывают о расовой справедливости, где еду раздают бесплатно и где не встретишь ни одного полицейского.



Президент США Дональд Трамп назвал это сообщество протестующих группой «мерзких анархистов» и «внутренних террористов», но мэр Сиэтла утверждает, что Трамп не разобрался в ситуации. По словам мэра Дженни Дуркан (Jenny Durkan), люди собрались в этой части Сиэтла на законных основаниях, и они используют свое право на свободное выражение мыслей в соответствии с Первой поправкой. В Сиэтле группа мирных протестующих захватила несколько городских кварталов и провозгласила их Автономной зоной Капитолийского холма (CHAZ), ставшей своего рода пристанищем для протестующих, где художники рисуют граффити, ораторы рассказывают о расовой справедливости, где еду раздают бесплатно и где не встретишь ни одного полицейского.Президент США Дональд Трамп назвал это сообщество протестующих группой «мерзких анархистов» и «внутренних террористов», но мэр Сиэтла утверждает, что Трамп не разобрался в ситуации. По словам мэра Дженни Дуркан (Jenny Durkan), люди собрались в этой части Сиэтла на законных основаниях, и они используют свое право на свободное выражение мыслей в соответствии с Первой поправкой.



Эта группа людей собралась после того, как в понедельник, 8 июня, полиция Сиэтла покинула район Капитолийского холма и фактически передала этот район в руки протестующих, с которыми она вела борьбу в течение нескольких дней.



Как сообщает пресса, в Автономной зоне Капитолийского холма царит атмосфера фестиваля, и мирно настроенные люди собираются там, чтобы обсудить, каким образом можно усовершенствовать мир в рамках эксперимента с отдельно взятым сообществом, в котором нет полиции. Все это происходит на фоне звучащих по всей стране призывов прекратить финансирование правоохранительных органов.



Люди в этой автономной зоне говорят, что смерть Джорджа Флойда стала последней каплей в целой серии несправедливостей на фоне неспособности властей компетентным и гуманным образом отреагировать на эпидемию коронавируса. Некоторые из них добавляют, что сейчас они могли бы быть на своих рабочих местах, если бы эпидемия коронавируса не лишила их работы, и что у них есть возможность находиться в этой зоне только благодаря выплатам от федеральных властей.



Другие выразили недовольство в связи с тем, что консервативные СМИ пытаются выставить их вооруженными анархистами. В пятницу, 12 июня, на улицах пахло горячими хот-догами, а добровольцы раздавали всем желающим горячую овсяную кашу, энергетики и рогалики. Хотя в Вашингтоне разрешено открытое ношение оружия, его ни у кого не было.



«Мы собрались здесь не для того, чтобы стать группой вооруженных наемников. Мы просто хотим равных прав», — сказал 40-летний Мэтью Борн (Matthew Born).



Где находится Автономная зона Капитолийского холма?



Согласно карте, опубликованной на сайте Seattle Times, эта зона охватывает несколько городских кварталов. Она простирается с востока на запад вдоль Ист-Пайн-Стрит от 10-й до 13-й авеню. По 12-й авеню она протянулась до Ист-Пайк-Стрит. Несколько тентов и общественный сад были организованы в парке Кэла Андерсона, который расположен вдоль Ист-Пайн-Стрит.



Капитолийский холм — это район, расположенный к северо-востоку от центра Сиэтла и известного Пайк-Плейс-маркет. Этот район пользуется популярностью у молодежи, и там находится множество арт-пространств, ресторанов и парк Кэла Андерсона, который был назван в честь первого конгрессмена штата Вашингтон, открыто заявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



Как протестующие захватили этот район?



В Сиэтле, как и во многих других крупных городах Соединенных Штатов, прошли массовые акции протеста после того, как полицейские Миннеаполиса убили чернокожего Джорджа Флойда (George Floyd).



В течение четырех дней протестующие и полицейские в защитном снаряжении мерились силами у здания восточного участка Департамента полиции Сиэтла.



На прошлой неделе в ответ на возмущение людей, недовольных той тактикой, которую полицейские использовали, чтобы контролировать толпу, мэр Сиэтла Дуркан пообещала, что в городе будет введен запрет на применение слезоточивого газа сроком на 30 дней.



Несмотря на этот запрет, в минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, спровоцировав новую волну негодования со стороны активистов и членов городского совета. В результате Департамент полиции Сиэтла убрал баррикады на восточном участке.



Как сообщило издание Seattle Times, после того как баррикады полиции были убраны, демонстранты быстро построили свои собственные баррикады и перекрыли въезды в этот район.



Глава полиции Сиэтла Кармен Бест (Carmen Best) сообщила в четверг, что именно она приняла решение использовать слезоточивый газ после введения запрета, потому что, как ей сообщили, в тот момент была угроза насилия. Но она добавила, что она не принимала решения о том, чтобы отставить здание полицейского участка под натиском протестующих.



Что происходит внутри Автономной зоны Капитолийского холма?



Газеты описывают оккупированный район как мирное и безопасное место. На стенах зданий на Ист-Пайн-Стрит написаны слова «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих важны»). На улицах волонтеры раздают бесплатную еду. Ораторы, поэты и исполнители делятся своими мыслями и произведениями.



На плакате, висящем на здании полиции восточного участка, написано, что оно является «собственностью жителей Сиэтла». Как сообщает Seattle Times, некоторые протестующие надеются превратить это здание в общественный центр.



В парке Кэла Андерсона активисты устроили общественный сад. «Мы вынуждены делать новые клумбы, потому что люди приносят нам очень много растений», — сказал Маркус Хендерсон (Marcus Henderson), который работает в этом саду.



15-летний Фрэнсис Ванн (Francis Vann) сказал в интервью газете, что движение, возникшее внутри этого района, является прежде всего молодежным.



«Очень часто люди в возрасте критикуют молодежь за то, как мы демонстрируем свое горе, — сказал Ванн. — Нужно приложить массу усилий, чтобы вызвать отклик у молодежи, но, если мы разозлились, то по-настоящему. Нас привела сюда энергия молодежи и мудрость взрослых людей».



Предприниматели оказались под угрозой?



Нет.



Ранее на этой неделе полиция Сиэтла заявила, что некоторые предприниматели внутри этой зоны стали жертвами вымогательства и что их заставляют платить за право работать в этом районе. В четверг Бест сообщила, что это неправда. «Такого не было, — сказала она в интервью Seattle Times. — К нам не поступало никаких официальных сообщений о подобном».



Владельцы ресторанов рассказали прессе, что на самом деле эти протесты позволили им увеличить прибыль. «Эти протесты не причинили нам никакого вреда», — сказал владелец ресторана Bok a Bok Chicken Брайан О'Коннор (Brian O'Connor).



Вернется ли полиция в этот район?



По словам представителей полиции, они планируют вернуться в этот район, но пока они не называют сроки.



«Мы не хотим провоцировать возникновение новых очагов», — сказала Дуркан во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном возращении полиции в этот район.



Как сообщила газета Seattle Times, вечером в четверг нескольких полицейских заметили у здания участка, и между ними и протестующими возникла короткая стычка. По словам нескольких протестующих, полицейские использовали против них перцовые баллончики.



Автор: Райан Миллер (Ryan W. Miller) для USA Today, США, перевод «Это патриотизм», — заявила Дуркан.Эта группа людей собралась после того, как в понедельник, 8 июня, полиция Сиэтла покинула район Капитолийского холма и фактически передала этот район в руки протестующих, с которыми она вела борьбу в течение нескольких дней.Как сообщает пресса, в Автономной зоне Капитолийского холма царит атмосфера фестиваля, и мирно настроенные люди собираются там, чтобы обсудить, каким образом можно усовершенствовать мир в рамках эксперимента с отдельно взятым сообществом, в котором нет полиции. Все это происходит на фоне звучащих по всей стране призывов прекратить финансирование правоохранительных органов.Люди в этой автономной зоне говорят, что смерть Джорджа Флойда стала последней каплей в целой серии несправедливостей на фоне неспособности властей компетентным и гуманным образом отреагировать на эпидемию коронавируса. Некоторые из них добавляют, что сейчас они могли бы быть на своих рабочих местах, если бы эпидемия коронавируса не лишила их работы, и что у них есть возможность находиться в этой зоне только благодаря выплатам от федеральных властей.Другие выразили недовольство в связи с тем, что консервативные СМИ пытаются выставить их вооруженными анархистами. В пятницу, 12 июня, на улицах пахло горячими хот-догами, а добровольцы раздавали всем желающим горячую овсяную кашу, энергетики и рогалики. Хотя в Вашингтоне разрешено открытое ношение оружия, его ни у кого не было.«Мы собрались здесь не для того, чтобы стать группой вооруженных наемников. Мы просто хотим равных прав», — сказал 40-летний Мэтью Борн (Matthew Born).Согласно карте, опубликованной на сайте Seattle Times, эта зона охватывает несколько городских кварталов. Она простирается с востока на запад вдоль Ист-Пайн-Стрит от 10-й до 13-й авеню. По 12-й авеню она протянулась до Ист-Пайк-Стрит. Несколько тентов и общественный сад были организованы в парке Кэла Андерсона, который расположен вдоль Ист-Пайн-Стрит.Капитолийский холм — это район, расположенный к северо-востоку от центра Сиэтла и известного Пайк-Плейс-маркет. Этот район пользуется популярностью у молодежи, и там находится множество арт-пространств, ресторанов и парк Кэла Андерсона, который был назван в честь первого конгрессмена штата Вашингтон, открыто заявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.В Сиэтле, как и во многих других крупных городах Соединенных Штатов, прошли массовые акции протеста после того, как полицейские Миннеаполиса убили чернокожего Джорджа Флойда (George Floyd).В течение четырех дней протестующие и полицейские в защитном снаряжении мерились силами у здания восточного участка Департамента полиции Сиэтла.На прошлой неделе в ответ на возмущение людей, недовольных той тактикой, которую полицейские использовали, чтобы контролировать толпу, мэр Сиэтла Дуркан пообещала, что в городе будет введен запрет на применение слезоточивого газа сроком на 30 дней.Несмотря на этот запрет, в минувшие выходные полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, спровоцировав новую волну негодования со стороны активистов и членов городского совета. В результате Департамент полиции Сиэтла убрал баррикады на восточном участке.Как сообщило издание Seattle Times, после того как баррикады полиции были убраны, демонстранты быстро построили свои собственные баррикады и перекрыли въезды в этот район.Глава полиции Сиэтла Кармен Бест (Carmen Best) сообщила в четверг, что именно она приняла решение использовать слезоточивый газ после введения запрета, потому что, как ей сообщили, в тот момент была угроза насилия. Но она добавила, что она не принимала решения о том, чтобы отставить здание полицейского участка под натиском протестующих.Газеты описывают оккупированный район как мирное и безопасное место. На стенах зданий на Ист-Пайн-Стрит написаны слова «Black Lives Matter» («Жизни чернокожих важны»). На улицах волонтеры раздают бесплатную еду. Ораторы, поэты и исполнители делятся своими мыслями и произведениями.На плакате, висящем на здании полиции восточного участка, написано, что оно является «собственностью жителей Сиэтла». Как сообщает Seattle Times, некоторые протестующие надеются превратить это здание в общественный центр.В парке Кэла Андерсона активисты устроили общественный сад. «Мы вынуждены делать новые клумбы, потому что люди приносят нам очень много растений», — сказал Маркус Хендерсон (Marcus Henderson), который работает в этом саду.15-летний Фрэнсис Ванн (Francis Vann) сказал в интервью газете, что движение, возникшее внутри этого района, является прежде всего молодежным.«Очень часто люди в возрасте критикуют молодежь за то, как мы демонстрируем свое горе, — сказал Ванн. — Нужно приложить массу усилий, чтобы вызвать отклик у молодежи, но, если мы разозлились, то по-настоящему. Нас привела сюда энергия молодежи и мудрость взрослых людей».Предприниматели оказались под угрозой?Нет.Ранее на этой неделе полиция Сиэтла заявила, что некоторые предприниматели внутри этой зоны стали жертвами вымогательства и что их заставляют платить за право работать в этом районе. В четверг Бест сообщила, что это неправда. «Такого не было, — сказала она в интервью Seattle Times. — К нам не поступало никаких официальных сообщений о подобном».Владельцы ресторанов рассказали прессе, что на самом деле эти протесты позволили им увеличить прибыль. «Эти протесты не причинили нам никакого вреда», — сказал владелец ресторана Bok a Bok Chicken Брайан О'Коннор (Brian O'Connor).По словам представителей полиции, они планируют вернуться в этот район, но пока они не называют сроки.«Мы не хотим провоцировать возникновение новых очагов», — сказала Дуркан во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном возращении полиции в этот район.Как сообщила газета Seattle Times, вечером в четверг нескольких полицейских заметили у здания участка, и между ними и протестующими возникла короткая стычка. По словам нескольких протестующих, полицейские использовали против них перцовые баллончики.Автор: Райан Миллер (Ryan W. Miller) для USA Today, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 162 раза Комментарии