По предварительным данным, в Нямунасе нет загрязнений 🔊 Воспроизвести



По предварительным данным проб воды из Немана (Нямунасе), взятых в Литве, загрязнений не зафиксировано.



"Первичные результаты не показали повышенного загрязнения, но подождем полных результатов на следующей неделе. В субботу и в понедельник возьмут дополнительные пробы у Друскининкай и Алитуса", – сообщил BNS в присланном комментарии министр окружающей среды Кестутис Мажейка.



"Я призываю людей информировать о замеченных умерших рыбах у Немана", – сказал он.



Концентрации веществ в пробах воды близки к тем, которые были выявлены первого июня, при мониторинге воды в Немане.



После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай. По предварительным данным проб воды из Немана (Нямунасе), взятых в Литве, загрязнений не зафиксировано."Первичные результаты не показали повышенного загрязнения, но подождем полных результатов на следующей неделе. В субботу и в понедельник возьмут дополнительные пробы у Друскининкай и Алитуса", – сообщил BNS в присланном комментарии министр окружающей среды Кестутис Мажейка."Я призываю людей информировать о замеченных умерших рыбах у Немана", – сказал он.Концентрации веществ в пробах воды близки к тем, которые были выявлены первого июня, при мониторинге воды в Немане.После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.



Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели, сообщает BNS.



Сообщений о том, успели ли литовские дипломаты передать ноту протеста своим белорусским коллегам, о чём



Интересно, как вообще должны себя вести дипломаты в таких ситуациях, когда нота уже ушла, а потом выяснилось, что оснований для нее нет? Посылать новую, со словом "Упс!"? Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели, сообщает BNS.Сообщений о том, успели ли литовские дипломаты передать ноту протеста своим белорусским коллегам, о чём сообщал вчера "Обзор" , пока не поступало.Интересно, как вообще должны себя вести дипломаты в таких ситуациях, когда нота уже ушла, а потом выяснилось, что оснований для нее нет? Посылать новую, со словом "Упс!"? Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, нота, ЧП, река География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии