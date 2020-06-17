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По предварительным данным, в Нямунасе нет загрязнений



По предварительным данным проб воды из Немана (Нямунасе), взятых в Литве, загрязнений не зафиксировано.

"Первичные результаты не показали повышенного загрязнения, но подождем полных результатов на следующей неделе. В субботу и в понедельник возьмут дополнительные пробы у Друскининкай и Алитуса", – сообщил BNS в присланном комментарии министр окружающей среды Кестутис Мажейка.

"Я призываю людей информировать о замеченных умерших рыбах у Немана", – сказал он.

Концентрации веществ в пробах воды близки к тем, которые были выявлены первого июня, при мониторинге воды в Немане.

После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.
Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.

Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели, сообщает BNS.

Сообщений о том, успели ли литовские дипломаты передать ноту протеста своим белорусским коллегам, о чём сообщал вчера "Обзор", пока не поступало.

Интересно, как вообще должны себя вести дипломаты в таких ситуациях, когда нота уже ушла, а потом выяснилось, что оснований для нее нет? Посылать новую, со словом "Упс!"?
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, нота, ЧП, река
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 11:30

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