Apple назвала необоснованными два антимонопольных расследования Еврокомиссии

ЕК намерена установить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store, сообщает



Apple считает безосновательными два антимонопольных расследования, начатые во вторник Еврокомиссией (ЕК) в связи с возможными нарушениям норм Евросоюза в системе Apple Pay и магазине приложений App Store. Об этом говорится в распространенном заявлении Apple.



"Разочаровывает то, что Еврокомиссия продвигает вперед безосновательные претензии со стороны кучки компаний, которые хотят просто дармовщины и не желают играть по правилам, по которым играют все", - приводит агентство The Associated Press заявление американской компании. "Мы не считаем это правильным и хотим сохранять единые правила игры, при которых обладающие целеустремленностью и блестящими идеями могут добиться успеха", - добавили в Apple. Пресс-служба ЕК во вторник объявила о начале двух расследований в отношении американской компании. Еврокомиссия намерена установить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store. Расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки.



Газета Financial Times ранее сообщала, что антимонопольные органы ЕС начали рассмотрение жалобы японской интернет-компании Rakuten о том, что Apple через магазин приложений App Store взимает 30-процентную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books. Согласно информации дочерней компании Rakuten Kobo, она теряет доход, вынуждая клиентов заходить на собственный веб-сайт для того, чтобы покупать электронные книги без комиссии Apple.