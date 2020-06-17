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Врач в Латвии назвал фашисткой пенсионерку из-за просьбы на русском языке

Фото © Pixabay


Врач из латвийского города Резекне устроил перепалку на рабочем месте с пенсионеркой, которая обратилась к нему на русском языке. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на TV3 BezTabu.

По данным журналистов, женщина оказалась в больнице вместе с внучкой, которая получила травму и приехала на рентген. Когда врач взял снимок, он на латышском озвучил диагноз, но женщина из-за незнания языка попросила его перевести на русский.

— Когда я спросила доктора, какой был диагноз, скажите мне, что было показано на рентгеновском снимке, мне больше ничего не нужно от вас, он начал кричать: "Русская фашистка, иди в Россию и качай там свои права", — рассказала женщина.
История получила продолжение, когда женщина приехала домой и рассказала о ситуации своему сыну Андрею — отцу девочки. Он поехал в клинику, включил диктофон и тоже пообщался с доктором, правда, диалог окончился потасовкой. После инцидента мужчина вызвал полицию и заявил, что врач его избил.

Как выяснили журналисты, объяснить поведение доктора не удалось. Каких-либо проблем с русским языком, судя по публикациям в социальных сетях, у него нет: большая их часть — на кириллице. В то же время в Сети нашлось немало отзывов о данном специалисте. Ранее он не раз был замечен в подобных конфликтах с пациентами и даже коллегами, а перед последним трудоустройством неоднократно менял место работы.

Истории притеснений по языковому принципу в Латвии не редкость, министр культуры страны в одном из интервью отметил, что жители, не знающие латышский, не должны комфортно себя чувствовать в республике. При этом порядка 40% населения Латвии — русскоговорящие.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура
География: Латвия
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добавлена сегодня, 17 июня, 10:00

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