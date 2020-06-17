|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Мали дополнительно отправляется дополнительная группа военных Литвы
По просьбе союзников в стабилизационную миссию ООН в Мали MINUSMA отправляется дополнительная группа литовских военных.
Во вторник отделение пехотинцев (8-10 военных) отправилось в Германию, затем они присоединятся к союзникам в Мали, сообщило Министерство обороны Литвы.
Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. Литовский контингент состоит из более чем 30 военных профслужбы и ополченцев. Они приступили к миссии 22 апреля.
Операция по поддержанию мира MINUSMA в Мали начала действовать в июле 2013 года. Цели MINUSMA - стабилизация ситуации в стране, поддержка реализации плана действий переходного периода, защита мирных жителей, пропаганда и защита прав человека, организация доставки гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и помощь в обеспечении правопорядка на национальном и международном уровнях.
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: литовцы, Мали, миротворцы
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|