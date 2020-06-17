В Мали дополнительно отправляется дополнительная группа военных Литвы 🔊 Воспроизвести



По просьбе союзников в стабилизационную миссию ООН в Мали MINUSMA отправляется дополнительная группа литовских военных.



Во вторник отделение пехотинцев (8-10 военных) отправилось в Германию, затем они присоединятся к союзникам в Мали, сообщило Министерство обороны Литвы.



Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. Литовский контингент состоит из более чем 30 военных профслужбы и ополченцев. Они приступили к миссии 22 апреля.



Операция по поддержанию мира MINUSMA в Мали начала действовать в июле 2013 года. Цели MINUSMA - стабилизация ситуации в стране, поддержка реализации плана действий переходного периода, защита мирных жителей, пропаганда и защита прав человека, организация доставки гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и помощь в обеспечении правопорядка на национальном и международном уровнях. По просьбе союзников в стабилизационную миссию ООН в Мали MINUSMA отправляется дополнительная группа литовских военных.Во вторник отделение пехотинцев (8-10 военных) отправилось в Германию, затем они присоединятся к союзникам в Мали, сообщило Министерство обороны Литвы.Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. Литовский контингент состоит из более чем 30 военных профслужбы и ополченцев. Они приступили к миссии 22 апреля.Операция по поддержанию мира MINUSMA в Мали начала действовать в июле 2013 года. Цели MINUSMA - стабилизация ситуации в стране, поддержка реализации плана действий переходного периода, защита мирных жителей, пропаганда и защита прав человека, организация доставки гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и помощь в обеспечении правопорядка на национальном и международном уровнях. BNS Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: литовцы, Мали, миротворцы География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии