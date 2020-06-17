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В Мали дополнительно отправляется дополнительная группа военных Литвы



По просьбе союзников в стабилизационную миссию ООН в Мали MINUSMA отправляется дополнительная группа литовских военных.

Во вторник отделение пехотинцев (8-10 военных) отправилось в Германию, затем они присоединятся к союзникам в Мали, сообщило Министерство обороны Литвы.

Литовские военные действуют в восточной провинции Мали Гао вместе с немецкими военными, где занимаются охраной военного лагеря. Литовский контингент состоит из более чем 30 военных профслужбы и ополченцев. Они приступили к миссии 22 апреля.

Операция по поддержанию мира MINUSMA в Мали начала действовать в июле 2013 года. Цели MINUSMA - стабилизация ситуации в стране, поддержка реализации плана действий переходного периода, защита мирных жителей, пропаганда и защита прав человека, организация доставки гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и помощь в обеспечении правопорядка на национальном и международном уровнях.
BNS
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: литовцы, Мали, миротворцы
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июня, 12:30

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