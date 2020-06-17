Американец получил счет за лечение COVID-19 в 1, 1 миллиона долларов 🔊 Воспроизвести © AP Photo / David J. Phillip Врачи. Архивное фото



Американец Майкл Флор, перенесший COVID-19 в 70 лет, получил огромный счет за лечение в клинике в Иссакуа, сообщает



Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии, причем несколько недель находился в искусственной коме. Он был так близок к смерти, что его семья звонила, чтобы попрощаться с ним.



Счет на 1,1 миллиона долларов состоит из почти трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. По словам Флора, его палата стоила около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, добавил он, счет может стать больше, потому что в него не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.



Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка. Американец Майкл Флор, перенесший COVID-19 в 70 лет, получил огромный счет за лечение в клинике в Иссакуа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Time.Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии, причем несколько недель находился в искусственной коме. Он был так близок к смерти, что его семья звонила, чтобы попрощаться с ним.Счет на 1,1 миллиона долларов состоит из почти трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. По словам Флора, его палата стоила около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, добавил он, счет может стать больше, потому что в него не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка. РИА Новости Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 114 раз Комментарии