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Американец получил счет за лечение COVID-19 в 1, 1 миллиона долларов

© AP Photo / David J. Phillip Врачи. Архивное фото


Американец Майкл Флор, перенесший COVID-19 в 70 лет, получил огромный счет за лечение в клинике в Иссакуа, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Time.

Флор провел 62 дня в отделении интенсивной терапии, причем несколько недель находился в искусственной коме. Он был так близок к смерти, что его семья звонила, чтобы попрощаться с ним.

Счет на 1,1 миллиона долларов состоит из почти трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. По словам Флора, его палата стоила около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, добавил он, счет может стать больше, потому что в него не включили плату за медицинское обслуживание, диализ и врачей, лечивших его.

Однако, по словам американца, большую часть суммы покроет страховка.
РИА Новости
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 17 июня, 09:00

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