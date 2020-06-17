Либералы приглашают В. Пранцкетиса участвовать в выборах, он обдумывает

Оппозиционное Либеральное движение пригласило председателя литовского сейма Виктораса Пранцкетиса принять участие в парламентских выборах.
Глава парламента подтвердил, что рассматривает это предложение и ближайшее время даст ответ.
"Прежде всего, хочу порадоваться, что приглашением выражено доверие и уважение, я это очень ценю, (по поводу решения) будущее покажет. Я думаю, что долго ждать не придется", – сказал во вторник журналистам В. Пранцкетис.
Он сказал, что рассматривает предложение, подчеркнул, что "с силой гораздо проще участвовать в избирательной кампании", одновременно он отметил, что либеральные взгляды и поведение ему близки.
"Либералы отличаются тем, что во время своего срока полномочий, прежде всего, было сохранено уважение к человеку, мы не слышали о какой-то негативной деятельности ни в отношении их, ни с их стороны, и такие вещи также могут прочно объединять", – сказал В. Пранцкетис.
Глава Либерального движения Виктория Чмилите-Ниельсен подтвердила BNS, что В. Пранцкетису предлагается баллотироваться по списку партии, а от имени партии выдвигать его кандидату в Раудондварисском округе.
"У нас будет рейтингование партии в конце следующей недели, до этого срока мы ждем ответ", – сказала BNS глава партии.
"Председатель сейма много раз доказывал, что является самостоятельным, политиком с сильным стержнем, он поддержал многие инициативы фракции Либерального движения, очевидно, что если говорить о ценностях, то у нас есть точки соприкосновения", – отметила лидера либералов.
В. Пранцкетис был избран в сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза "крестьян" и "зеленых". После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул "аграриев", они безуспешно пытались сместить его с поста спикера.
"У нас будет рейтингование партии в конце следующей недели, до этого срока мы ждем ответ", – сказала BNS глава партии.
"Председатель сейма много раз доказывал, что является самостоятельным, политиком с сильным стержнем, он поддержал многие инициативы фракции Либерального движения, очевидно, что если говорить о ценностях, то у нас есть точки соприкосновения", – отметила лидера либералов.
В. Пранцкетис был избран в сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза "крестьян" и "зеленых". После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул "аграриев", они безуспешно пытались сместить его с поста спикера.