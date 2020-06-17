Либералы приглашают В. Пранцкетиса участвовать в выборах, он обдумывает 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Оппозиционное Либеральное движение пригласило председателя литовского сейма Виктораса Пранцкетиса принять участие в парламентских выборах.



Глава парламента подтвердил, что рассматривает это предложение и ближайшее время даст ответ.



"Прежде всего, хочу порадоваться, что приглашением выражено доверие и уважение, я это очень ценю, (по поводу решения) будущее покажет. Я думаю, что долго ждать не придется", – сказал во вторник журналистам В. Пранцкетис.



Он сказал, что рассматривает предложение, подчеркнул, что "с силой гораздо проще участвовать в избирательной кампании", одновременно он отметил, что либеральные взгляды и поведение ему близки.



"Либералы отличаются тем, что во время своего срока полномочий, прежде всего, было сохранено уважение к человеку, мы не слышали о какой-то негативной деятельности ни в отношении их, ни с их стороны, и такие вещи также могут прочно объединять", – сказал В. Пранцкетис. Оппозиционное Либеральное движение пригласило председателя литовского сейма Виктораса Пранцкетиса принять участие в парламентских выборах.Глава парламента подтвердил, что рассматривает это предложение и ближайшее время даст ответ."Прежде всего, хочу порадоваться, что приглашением выражено доверие и уважение, я это очень ценю, (по поводу решения) будущее покажет. Я думаю, что долго ждать не придется", – сказал во вторник журналистам В. Пранцкетис.Он сказал, что рассматривает предложение, подчеркнул, что "с силой гораздо проще участвовать в избирательной кампании", одновременно он отметил, что либеральные взгляды и поведение ему близки."Либералы отличаются тем, что во время своего срока полномочий, прежде всего, было сохранено уважение к человеку, мы не слышали о какой-то негативной деятельности ни в отношении их, ни с их стороны, и такие вещи также могут прочно объединять", – сказал В. Пранцкетис. Глава Либерального движения Виктория Чмилите-Ниельсен подтвердила BNS, что В. Пранцкетису предлагается баллотироваться по списку партии, а от имени партии выдвигать его кандидату в Раудондварисском округе.



"У нас будет рейтингование партии в конце следующей недели, до этого срока мы ждем ответ", – сказала BNS глава партии.



"Председатель сейма много раз доказывал, что является самостоятельным, политиком с сильным стержнем, он поддержал многие инициативы фракции Либерального движения, очевидно, что если говорить о ценностях, то у нас есть точки соприкосновения", – отметила лидера либералов.



В. Пранцкетис был избран в сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза "крестьян" и "зеленых". После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул "аграриев", они безуспешно пытались сместить его с поста спикера. Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, выборы, кандидаты, депутаты География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии