Лукашенко напомнил Литве, для кого безопасность БелАЭС важнее всего 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Nikolai Petrov



Белорусский лидер также отметил значение этого объекта для обеспечения энергетической безопасности и экономики страны, сообщает



Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область. Слова белорусского лидера приводятся пресс-службой президента.



Лукашенко напомнил, что БелАЭС – это самый масштабный в истории страны объект.



"Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны просто колоссальное", – сказал президент. Белорусский лидер также отметил значение этого объекта для обеспечения энергетической безопасности и экономики страны, сообщает Sputnik Литва . Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него вопрос безопасности БелАЭС важнее, чем для Литвы, Польши или Германии.Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область. Слова белорусского лидера приводятся пресс-службой президента.Лукашенко напомнил, что БелАЭС – это самый масштабный в истории страны объект."Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны просто колоссальное", – сказал президент. Он подчеркнул, что, когда принимал решение о строительстве станции, то исходил из того, что это высочайшие технологии. Лидер страны добавил, что, когда приступали к строительству, стало понятно, что нужны кадры, новое образование, технологии.



"Для меня вопрос безопасности (АЭС. – Sputnik), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем – увидим. Большое видится на расстоянии", – сказал белорусский президент.



По его словам, запуск атомной станции в Островце также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии.



Спор Белоруссии и Литвы вокруг БелАЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В начале мая на объект доставили ядерное топливо для первого энергоблока.



В Литве выступают против проекта, называя БелАЭС несущей "угрозу" балтийской республике. Кроме того, Вильнюс высказывается против экспорта энергии с объекта и повсеместно призывает соседние республики не закупать электричество со станции. Однако пока этого добиться не удалось.



Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС и боязнью потерять свои и без того слабые позиции на энергетическом рынке.



В интервью Sputnik Литва директор Центра изучения перспектив интеграций, главный редактор портала RuBaltic.ru Сергей Рекеда заявил, что у Литвы нет возможности давления на своих ближайших соседей – Латвию и Эстонию. По его словам, единственное, на что Литва в принципе могла упирать, – это на эфемерные вещи типа балтийского единства, которого де-факто нет. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Белоруссия — статья прочитана 142 раза Комментарии