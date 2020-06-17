Лукашенко напомнил Литве, для кого безопасность БелАЭС важнее всего

Белорусский лидер также отметил значение этого объекта для обеспечения энергетической безопасности и экономики страны, сообщает Sputnik Литва. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для него вопрос безопасности БелАЭС важнее, чем для Литвы, Польши или Германии.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Гродненскую область. Слова белорусского лидера приводятся пресс-службой президента.
Лукашенко напомнил, что БелАЭС – это самый масштабный в истории страны объект.
"Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны просто колоссальное", – сказал президент.
Он подчеркнул, что, когда принимал решение о строительстве станции, то исходил из того, что это высочайшие технологии. Лидер страны добавил, что, когда приступали к строительству, стало понятно, что нужны кадры, новое образование, технологии.
"Для меня вопрос безопасности (АЭС. – Sputnik), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем – увидим. Большое видится на расстоянии", – сказал белорусский президент.
По его словам, запуск атомной станции в Островце также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии.
Спор Белоруссии и Литвы вокруг БелАЭС
Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В начале мая на объект доставили ядерное топливо для первого энергоблока.
В Литве выступают против проекта, называя БелАЭС несущей "угрозу" балтийской республике. Кроме того, Вильнюс высказывается против экспорта энергии с объекта и повсеместно призывает соседние республики не закупать электричество со станции. Однако пока этого добиться не удалось.
Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС и боязнью потерять свои и без того слабые позиции на энергетическом рынке.
В интервью Sputnik Литва директор Центра изучения перспектив интеграций, главный редактор портала RuBaltic.ru Сергей Рекеда заявил, что у Литвы нет возможности давления на своих ближайших соседей – Латвию и Эстонию. По его словам, единственное, на что Литва в принципе могла упирать, – это на эфемерные вещи типа балтийского единства, которого де-факто нет.
"Для меня вопрос безопасности (АЭС. – Sputnik), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем – увидим. Большое видится на расстоянии", – сказал белорусский президент.
По его словам, запуск атомной станции в Островце также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии.
Спор Белоруссии и Литвы вокруг БелАЭС
Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. В начале мая на объект доставили ядерное топливо для первого энергоблока.
В Литве выступают против проекта, называя БелАЭС несущей "угрозу" балтийской республике. Кроме того, Вильнюс высказывается против экспорта энергии с объекта и повсеместно призывает соседние республики не закупать электричество со станции. Однако пока этого добиться не удалось.
Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС и боязнью потерять свои и без того слабые позиции на энергетическом рынке.
В интервью Sputnik Литва директор Центра изучения перспектив интеграций, главный редактор портала RuBaltic.ru Сергей Рекеда заявил, что у Литвы нет возможности давления на своих ближайших соседей – Латвию и Эстонию. По его словам, единственное, на что Литва в принципе могла упирать, – это на эфемерные вещи типа балтийского единства, которого де-факто нет.