На Украине заявили о демонтаже Газпромом труб для транзита 🔊 Воспроизвести © Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"



"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.



По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета, сообщает



"Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — сказал Макогон.



При этом он подчеркнул, что Киев не отказывается от транзита, а к его прекращению стремится российская компания. В случае прекращения поставок через территорию Украины, добавил Макогон, оператору ГТС придется сократиться и работать на внутренний рынок. "Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.По его словам, транзит скоро исчезнет как источник дохода для украинского бюджета, сообщает РИА Новости "Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем", — сказал Макогон.При этом он подчеркнул, что Киев не отказывается от транзита, а к его прекращению стремится российская компания. В случае прекращения поставок через территорию Украины, добавил Макогон, оператору ГТС придется сократиться и работать на внутренний рынок. Транзитный контракт



В конце прошлого года Россия и Украина согласовали пакет соглашений по транзиту. Пятилетний контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в оставшиеся четыре года.



Помимо этого, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым суд еще не принял окончательного решения. "Газпром" также выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, как того требовал вердикт Стокгольмского арбитража. В свою очередь, украинская компания отказалась от претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.



В Киеве неоднократно подчеркивали, что реализация проекта "Северный поток — 2" поставит крест на транзите российского газа через Украину. В апреле Макогон заявлял, что украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства газопровода. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, договор, транзит, убытки, Газпром, Нафтогаз, прибыли География: Украина — статья прочитана 109 раз Комментарии