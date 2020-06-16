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В Крыму стартовал первый отбор детей в академию футбола
В Крыму стартовал первый отбор в детскую академию футбола. Об этом 16 июня сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Крымский футбольный союз (КФС).
Отмечается, что в академию отбирают юных футболистов 2004—2009 годов рождения. На 150 мест претендует 546 детей.
Приём заявок прошёл с 26 мая по 12 июня. Отбор продлится до 22 июня. Начало занятий запланировано на июль.
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Матчи чемпионата Крыма по футболу возобновляются 4 июля после паузы, вызванной коронавирусом. Об этом недавно сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза.
Напомним, что чемпионат Крыма по футболу был приостановлен 19 марта. Сегодня же президиум Крымского футбольного союза утвердил дату возобновления матчей чемпионата премьер-лиги сезона 2019/20. Чемпионат возобновится 4 июля матчами 18-го тура. Последний тур состоится 30 августа 2020 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была зарегистрирована в июле 2015 года. Всего в турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Ключевые слова: Крымский футбольный союз
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