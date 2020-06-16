Репертуар Русского драматического театра Литвы на июнь 2020 г. 🔊 Воспроизвести Фото: rusudrama.lt







Русский драматический театр Литвы сегодня, 16 июня, возобновляет свою работу.



Правда, пока только на "выездной" площадке - в Литературном музее А. Пушкина.



16 июня, вторник, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».



Реж. Тадас Монтримас.



Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.



Продолжительность 1 ч. 15 мин.



Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.



17 июня, среда, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».



Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.



Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.



Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa”



Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.



Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра



и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/ Правда, пока только на "выездной" площадке - в Литературном музее А. Пушкина., вторник, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».Реж. Тадас Монтримас.Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.Продолжительность 1 ч. 15 мин.Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина., среда, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/ Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы — статья прочитана 182 раза Комментарии