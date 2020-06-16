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Репертуар Русского драматического театра Литвы на июнь 2020 г.

Фото: rusudrama.lt




Русский драматический театр Литвы сегодня, 16 июня, возобновляет свою работу.

Правда, пока только на "выездной" площадке - в Литературном музее А. Пушкина.

16 июня, вторник, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».

Реж. Тадас Монтримас.

Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.

Продолжительность 1 ч. 15 мин.

Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.

17 июня, среда, 18:00 и 20:00 ч. Антон Чехов «Дядя Ваня».

Реж. Тадас Монтримас. Иммерсивный спектакль на русском языке. 16+.

Продолжительность 1 ч. 15 мин. Показ спектакля – в Литературном музее А. Пушкина.

Билеты продаются на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

и на страницах в фейсбуке: http://www.facebook.com/rusudrama/, http://www.facebook.com/rudramanews/
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы
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добавлена сегодня, 16 июня, 15:40

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