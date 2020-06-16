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Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила ноту Беларуси
Из-за вероятного загрязнения Немана Литва вручила Беларуси ноту, в которой официально просит предоставить информацию, фиксировалось ли в соседнем государстве загрязнение реки.
Об этом BNS во вторник информировал советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.
"Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене завизировала ноту Беларуси по поводу возможного загрязнения Немана. Нота будет передана МИД Литвы, чтобы передать по дипломатическим каналам соседней Беларуси", – сказала она.
После получения информации о том, что в реке Неман, у Гродненской области Беларуси, обнаружен массовый падёж рыб, в понедельник эксперты литовского Агентства охраны окружающей среды взяли пробы воды у Алитуса и Друскининкай.
Первые результаты проб показали несколько сниженный, но не критический уровень кислорода, также была выявлена температура воды в 20-21 градус, поэтому, по данным агентства, такая высокая температура могла вызвать сокращение кислорода.
Результаты прочих анализов планируется получить в начале следующей недели.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, нота, ЧП, река
География: Литва
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