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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Минздрав Литвы: В местах торговли и мероприятий сохраняется требование дистанции, маски лишь рекомендуются
В местах торговли, предоставления услуг, проведения мероприятий и общественном транспорте со среды маски больше не являются обязательными, но другие средства защиты (дистанция, дезинфекция) должны сохраняться, показывает решение министра здравоохранения.
В подписанном главой Оперативного центра экстремальных ситуаций, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги говорится, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно будет соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфицирования рук.
В такие места не будут допускаться люди с насморком, кашлем, чиханием, одышкой.
Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется.
В Минздраве BNS подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.
Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, электровыключители, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.
Со среды в Литве отменяется карантин, объявленный из-за коронавируса 16 марта, но остается в силе экстремальная ситуация.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, маски, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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