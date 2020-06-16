Минздрав Литвы: В местах торговли и мероприятий сохраняется требование дистанции, маски лишь рекомендуются 🔊 Воспроизвести



В местах торговли, предоставления услуг, проведения мероприятий и общественном транспорте со среды маски больше не являются обязательными, но другие средства защиты (дистанция, дезинфекция) должны сохраняться, показывает решение министра здравоохранения.



В подписанном главой Оперативного центра экстремальных ситуаций, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги говорится, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно будет соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфицирования рук.



В такие места не будут допускаться люди с насморком, кашлем, чиханием, одышкой.



Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется.



В Минздраве BNS подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.



Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, электровыключители, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.



Со среды в Литве отменяется карантин, объявленный из-за коронавируса 16 марта, но остается в силе экстремальная ситуация. В местах торговли, предоставления услуг, проведения мероприятий и общественном транспорте со среды маски больше не являются обязательными, но другие средства защиты (дистанция, дезинфекция) должны сохраняться, показывает решение министра здравоохранения.В подписанном главой Оперативного центра экстремальных ситуаций, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги говорится, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно будет соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфицирования рук.В такие места не будут допускаться люди с насморком, кашлем, чиханием, одышкой.Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется.В Минздраве BNS подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, электровыключители, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.Со среды в Литве отменяется карантин, объявленный из-за коронавируса 16 марта, но остается в силе экстремальная ситуация. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, маски, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1537 раз Комментарии