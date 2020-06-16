Спикер Cейма Литвы: наш долг - не допустить переписывания истории 🔊 Воспроизвести



В память о жертвах советской оккупации наш долг - не позволить России переписать историю, говорит председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис.



Спикер парламента в своей речи на мероприятии по случаю годовщины оккупации и геноцида обратил внимание на инициативу России отменить решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.



В. Пранцкетис отметил, что это был заговор, на основании которого уничтожались государства и народы, а в 1989 году незаконность этого соглашения признал и сам Советский Союз, однако "сегодня предпринимаются попытки ревизии таких решений".



"Наш долг - не допустить признания такой ревизионистской и реваншистской политики. Давайте будем достойны своих предшественников, чтобы траур по жертвам оккупации и геноцида всегда оставался мотивацией и надеждой для продолжения", - сказал В. Пранцкетис во втрник на мероприятии в сейме по случаю годовщины начала советской оккупации и ссылок. В память о жертвах советской оккупации наш долг - не позволить России переписать историю, говорит председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис.Спикер парламента в своей речи на мероприятии по случаю годовщины оккупации и геноцида обратил внимание на инициативу России отменить решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.В. Пранцкетис отметил, что это был заговор, на основании которого уничтожались государства и народы, а в 1989 году незаконность этого соглашения признал и сам Советский Союз, однако "сегодня предпринимаются попытки ревизии таких решений"."Наш долг - не допустить признания такой ревизионистской и реваншистской политики. Давайте будем достойны своих предшественников, чтобы траур по жертвам оккупации и геноцида всегда оставался мотивацией и надеждой для продолжения", - сказал В. Пранцкетис во втрник на мероприятии в сейме по случаю годовщины начала советской оккупации и ссылок. Говоря о ссылках, спикер отметил, что "этот период истории - трагедия нашего народа, последствие которого - искалеченные жизни и тысячи жертв".



"Мы живем с этим, но забыть - никогда. Томск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, в общей сложности 3327 мест, в которые были отправлены вагоны с мужчинами, женщинами и детьми, среди которых и мой двоюродный брат 5 лет, двоюродные сестры 7 и 8 лет", - сказал В. Пранцкетис.



23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.



В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.



В парламенте России зарегистрирована инициатива отозвать принятое тридцать лет назад осуждение пакта Молотова-Риббентропа. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называет это попыткой фальсификации истории.



Страны Балтии в эти дни отмечают годовщину начала ссылок, которые проводила советская власть. Массовые аресты и ссылки литовцев вглубь СССР начались 14 июня 1941 года.



По данным Центра исследований геноцида и резистенции Литвы, во время первой оккупации советы сослали, убили, бросили в тюрьмы около 23 тысяч жителей страны. До 1953 года из Литвы было выслано в общей сложности около 130 тыс. человек, еще около 156 тыс. литовцев было осуждено на тюремные сроки.



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Оккупировавший 80 лет назад Литву Советский Союз осуществлял террор и геноцид, сегодня следует продолжать изучение периода оккупации, а особенно периода вооруженного антисоветского и антинацистского сопротивления, а также знакомить с их результатами общество, говорится в принятой сеймом резолюции.



Во вторник за принятие резолюции проголосовали 114 членов Cейма, голосовавших против и воздержавшихся не было.



В документе говорится, что после оккупации Литвы 15 июня 1940 года жертвами репрессий со стороны СССР стало не менее одной десятой граждан страны, а также получившие в начале Второй мировой войны убежище в Литве граждане Польши.



Резолюция привлекает внимание к тому, что правоопреемница СССР Россия до сих пор не признает оккупацию и причиненный ею ущерб, а последние десять лет в этой стране активизировались попытки переписать историю Литвы, отрицая факт советской оккупации и очерняя память участников сопротивления.



В резолюции говорится, что государству следует продолжать изучение периода оккупации, а особенно периода вооруженного антисоветского и антинацистского сопротивления, и знакомить с их результатами общество.



Сейм также призвал правительство активнее поддерживать работы по исчислению ущерба от оккупации, выделяя на это необходимое финансирование, и требовать возмещения ущерба от оккупации от России как правоопреемницы оккупировавшего Литву СССР.



Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал в сейме журналистам, что согласен с тем, чтобы вопрос о возмещении ущерба от оккупации постоянно был на повестке дня.



15 июня 1940 года СССР оккупировал Литву и включил ее в свой состав. Начался период советской оккупации, в течение которого тысячи людей были брошены за решетку, сосланы, убиты.



11 марта 1990 года Литва восстановила независимое государство. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: геноцид, траур, Пакт Молотова-Риббентропа, ссылки География: Литва — статья прочитана 210 раз Комментарии