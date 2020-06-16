Из-за надписей на асфальте на премьерской улице начато досудебное расследование 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Вильнюсская окружная прокуратура во вторник сообщила, что из-за надписей на асфальте улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, на которой живет семья литовского премьера Саулюса Сквернялиса, начато досудебное расследование.



Расследование начато из-за вероятного нарушения общественного порядка.



Досудебное расследование проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, его возглавляют прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.



В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпист красками.



По данным BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".



Мужчину 1981 года рождений, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.



Портал delfi.lt впоследствии сообщил, что в нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс. Вильнюсская окружная прокуратура во вторник сообщила, что из-за надписей на асфальте улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, на которой живет семья литовского премьера Саулюса Сквернялиса, начато досудебное расследование.Расследование начато из-за вероятного нарушения общественного порядка.Досудебное расследование проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, его возглавляют прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпист красками.По данным BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".Мужчину 1981 года рождений, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.Портал delfi.lt впоследствии сообщил, что в нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: премьер, скандал, дорога, асфальтирование География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии