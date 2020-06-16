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Из-за надписей на асфальте на премьерской улице начато досудебное расследование
Вильнюсская окружная прокуратура во вторник сообщила, что из-за надписей на асфальте улицы Упес в деревне Смигляй Вильнюсского района, на которой живет семья литовского премьера Саулюса Сквернялиса, начато досудебное расследование.
Расследование начато из-за вероятного нарушения общественного порядка.
Досудебное расследование проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, его возглавляют прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.
В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпист красками.
По данным BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".
Мужчину 1981 года рождений, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.
Портал delfi.lt впоследствии сообщил, что в нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: премьер, скандал, дорога, асфальтирование
География: Литва
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