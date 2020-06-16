Правящие обратились к президенту по поводу полномочий главы Конституционного суда Литвы 🔊 Воспроизвести Председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас



Правящие обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, утверждая, что полномочия Дайнюса Жалимаса на должности председателя Конституционного суда (КС) не могли быть продлены после истечения срока полномочий.



"После прекращения полномочий на должности председателя (КС - ред.) Д. Жалимас не назначил никакого другого судьи, который временно бы исполняо обязанности председателя КС. А закон не предусматривает возможности продления полномочий председателя КС на период, пока не будет назначен на весь срок полномочий новый председатель КС", - приведены в обращении слова лидера правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса.



Согласно обращению, "возникает вопрос, законно ли Д. Жалимас сейчас исполняет обязанности председателя, так как, из действующего регулирования как будто следует, что их должен исполнять другой, назначенный им человек, но никак не он сам". Правящие обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, утверждая, что полномочия Дайнюса Жалимаса на должности председателя Конституционного суда (КС) не могли быть продлены после истечения срока полномочий."После прекращения полномочий на должности председателя (КС - ред.) Д. Жалимас не назначил никакого другого судьи, который временно бы исполняо обязанности председателя КС. А закон не предусматривает возможности продления полномочий председателя КС на период, пока не будет назначен на весь срок полномочий новый председатель КС", - приведены в обращении слова лидера правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса.Согласно обращению, "возникает вопрос, законно ли Д. Жалимас сейчас исполняет обязанности председателя, так как, из действующего регулирования как будто следует, что их должен исполнять другой, назначенный им человек, но никак не он сам". В заявлении Совета правящей коалиции приводится цитата из Закона о КС о том, что "после прекращения полномочий судьи КС - председателя этого суда (...) обязанности председателя КС временно исполняет назначенный председателем КС судья КС".



Полномочия Д. Жалимаса на должности главы КС прекратились в связи с истечением их срока в марте этого года, однако парламент не назначил новых судей - все три представленные кандидатуры были отклонены.



Правящие просят президента "взять на себя политическое лидерство для обеспечения того, чтобы при принятии решения о временно исполняющем обязанности председателя КС были сохранены все предусмотренные в законе процедуры и не возникало сомнений относительно законности исполнения обязанностей председателя КС".



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Возникают сомнения в том, что после истечения срока полномочий на должности председателя Конституционного суда (КС) Дайнюс Жалимас законно возглавляет КС", говорит премьер Литвы Саулюс Сквернялис.



"Вопросы актуальны, на них нужно ответить - должен ли председатель исполнять обязанности до назначения судьи на его место, или по истечении срока полномочий на основании других принципов председателем должен быть назначен временный руководитель", - сказал премьер журналистам в сейме во вторник.



"Сомнения такие есть, а ответы, видимо, изучат теоретики права", - сказал он.



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис говорит, что вопрос относительно Д. Жалимаса возник спустя три месяца после окончания срока полномочий потому, что только сейчас юристы начали понимать, что может иметь место нарушение закона.



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Д. Жалимас: обращение правящих – недопустимое вмешательство в деятельность КС



Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас говорит, что обращение правящих к президенту по поводу его полномочий - это недопустимое вмешательство в деятельность этого суда, и он связывает его с принятым в минувшую пятницу неблагоприятным для правящих решением.



"Я расцениваю это как незаконное вмешательство в деятельность КС за принимаемые им решения, конкретно, за принятое в пятницу решение", - сказал BNS Д. Жалимас.



"Я призываю прекратить попытки вмешательства в деятельность независимой судебной институции, поскольку, обращаю внимание, что мои полномочия ни как судьи, ни как председателя не прекращались", - сказал он.



Правящие во вторник сообщили, что обратились к президенту Литвы Гитанасу Науседе, утверждая, что полномочия Д. Жалимаса на должности председателя КС не могли быть продлены после истечения срока полномочий.



По словам главы правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса, закон не предусматривает возможности продления полномочий председателя КС на тот период, пока не будет назначен на весь срок полномочий новый председатель КС, поэтому после прекращения своих полномочий Д. Жалимас должен был назначить временного руководителя суда.



Сам Д. Жалимас утверждает, что, в соответствии с тем же Законом о Конституционном суде, на который опираются правящие, полномочия его ни как председателя КС, ни как судьи не прекращались.



"Полномочия автоматически продлеваются, пока не будут назначены новые судьи", - объяснил он.



По словам Д. Жалимаса, назначать временного главу КС он не был обязан: "Я смогу сделать это только тогда, когда буду знать, что завершатся мои полномочия".



Д. Жалимас также обратил внимание на то, что вопросы о его полномочиях не поднимались раньше, до принятия КС неблагоприятного для правящих решения. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, Спикер, кандидат, судьи, назначенние География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии