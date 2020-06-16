Следование критериям нравственных и культурных ценностей /добавлено видео/ 🔊 Воспроизвести







В минувшие выходные в вильнюсском Доме национальных общин состоялась презентация очередного сборника стихотворений Раисы Мельниковой «Неслучайное пространство».



Мероприятие состоялось после многочисленных переносов, начиная с марта, когда была намечена презентация этого сборника. На карантине всё поэтическое сообщество истосковалось по совместному общению. И вот, наконец, мероприятие состоялось. Правда, в связи с карантином в стране, число зрителей пришлось ограничить до 30 человек. Все зрители были в масках, была соблюдена необходимая дистанция – 2 метра между людьми.



На презентации было сказано много добрых, проникновенных слов об авторе и о творчестве Раисы Мельниковой. В частности, вице-президент Республиканского отделения Международной Ассоциации писателей и публицистов Лев Месенгисер отметил неиссякаемое творческое вдохновение автора: начиная с 2017 года, это уже четвёртый сборник стихотворений Раисы Мельниковой. И готовится к выпуску пятый. Мероприятие состоялось после многочисленных переносов, начиная с марта, когда была намечена презентация этого сборника. На карантине всё поэтическое сообщество истосковалось по совместному общению. И вот, наконец, мероприятие состоялось. Правда, в связи с карантином в стране, число зрителей пришлось ограничить до 30 человек. Все зрители были в масках, была соблюдена необходимая дистанция – 2 метра между людьми.На презентации было сказано много добрых, проникновенных слов об авторе и о творчестве Раисы Мельниковой. В частности, вице-президент Республиканского отделения Международной Ассоциации писателей и публицистов Лев Месенгисер отметил неиссякаемое творческое вдохновение автора: начиная с 2017 года, это уже четвёртый сборник стихотворений Раисы Мельниковой. И готовится к выпуску пятый.



Председатель Союза русских литераторов и художников Литвы «Рарог», историк и философ Валерий Иванов упомянул, что мы живём в век, когда разрушены все нравственные устои и ценности. Поэтому так отрадно знать, что существует такая поэтесса, как Раиса Мельникова, которая ратует за сохранение нравственности, за развитие философских взглядов и эстетического взгляда на мир.



Доктор гуманитарных наук, организатор ежегодных Международных фестивалей «Покрова», «Многоречивая Вилия» и других мероприятий, общественный деятель Эляна Суодене прочла своё стихотворение, приуроченное к выходу очередного сборника стихов «Неслучайное пространство», которое она написала 8 марта этого года. Также она отметила, что женская поэзия всегда опережает мужскую силой своего слога, подчеркнув при этом, что Раисе Мельниковой не надо завоёвывать никакого места в ряду поэтов Литвы и всего мира, потому что она уже по праву занимает причитающееся ей место.







Председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко-Зонн произнесла очень прочувствованную и трогательную речь. Также она упомянула, что уже давно и не без интереса следит за поэтической перепиской между Раисой Мельниковой и Эляной Суодене, ибо между этими поэтессами возникло эпистолярное стихотворное общение.



Бывший ученик Раисы Мельниковой, доктор гуманитарных наук, занимающий должность профессора в университетах Витаутаса Великого и Миколаса Рёмериса (Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolo Riomerio universitetas – Примеч. автора) Линас Сельмистрайтис, поделился своими воспоминаниями из школьных лет, когда он учился в школе в Людвинавасе, а Раиса Мельникова была его учительницей по русскому языку. Он упомянул, что знает её, вероятно, дольше всех – 35 лет. Хорошо помнит её доброту и целеустремлённость. Также он подчеркнул, что её приглашали к сотрудничеству такие крупные издательства, как “Akademija”, „Tyto Alba“, „Šviesa“ и другие. Ещё он сказал, что ему отрадно видеть, как многогранно раскрывается Раиса Мельникова – учитель русского языка и этики, автор учебников, руководитель театральной студии, поэтесса. «А в будущем, возможно, художник» - пошутил Линас.







Завершилась презентация спектакля «Дух романтизма», который показали воспитанники театральной студии «Актинос» Линас Лаукайтис и Ирина Зеленина.



Было море цветов, улыбок. Всеми выступающими была отмечена нравственная и философская составляющая стихотворений Раисы Мельниковой. И это действительно так. Её стихи надо читать медленно, вдумчиво, иначе смысл, сокрытый в них, не достигнет сердец и разума читателя. Так пожелаем же ей новых творческих свершений и достижения всё новых и новых поэтических высот.



Фото - и видеорепортаж - Владимира Клоповского, "Обзор"



Доктор гуманитарных наук Елена Петровна Бахметьева особо подчеркнула нравственность стихотворений Раисы Мельниковой. Она добавила, что поэзия автора, скорее, философская и экзистенциальная, каждое стихотворение – нравственный диалог с читателем.Председатель Союза русских литераторов и художников Литвы «Рарог», историк и философ Валерий Иванов упомянул, что мы живём в век, когда разрушены все нравственные устои и ценности. Поэтому так отрадно знать, что существует такая поэтесса, как Раиса Мельникова, которая ратует за сохранение нравственности, за развитие философских взглядов и эстетического взгляда на мир.Доктор гуманитарных наук, организатор ежегодных Международных фестивалей «Покрова», «Многоречивая Вилия» и других мероприятий, общественный деятель Эляна Суодене прочла своё стихотворение, приуроченное к выходу очередного сборника стихов «Неслучайное пространство», которое она написала 8 марта этого года. Также она отметила, что женская поэзия всегда опережает мужскую силой своего слога, подчеркнув при этом, что Раисе Мельниковой не надо завоёвывать никакого места в ряду поэтов Литвы и всего мира, потому что она уже по праву занимает причитающееся ей место.Председатель Русского собрания Литвы Людмила Рябенко-Зонн произнесла очень прочувствованную и трогательную речь. Также она упомянула, что уже давно и не без интереса следит за поэтической перепиской между Раисой Мельниковой и Эляной Суодене, ибо между этими поэтессами возникло эпистолярное стихотворное общение.Бывший ученик Раисы Мельниковой, доктор гуманитарных наук, занимающий должность профессора в университетах Витаутаса Великого и Миколаса Рёмериса (Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolo Riomerio universitetas – Примеч. автора) Линас Сельмистрайтис, поделился своими воспоминаниями из школьных лет, когда он учился в школе в Людвинавасе, а Раиса Мельникова была его учительницей по русскому языку. Он упомянул, что знает её, вероятно, дольше всех – 35 лет. Хорошо помнит её доброту и целеустремлённость. Также он подчеркнул, что её приглашали к сотрудничеству такие крупные издательства, как “Akademija”, „Tyto Alba“, „Šviesa“ и другие. Ещё он сказал, что ему отрадно видеть, как многогранно раскрывается Раиса Мельникова – учитель русского языка и этики, автор учебников, руководитель театральной студии, поэтесса. «А в будущем, возможно, художник» - пошутил Линас.Завершилась презентация спектакля «Дух романтизма», который показали воспитанники театральной студии «Актинос» Линас Лаукайтис и Ирина Зеленина.Было море цветов, улыбок. Всеми выступающими была отмечена нравственная и философская составляющая стихотворений Раисы Мельниковой. И это действительно так. Её стихи надо читать медленно, вдумчиво, иначе смысл, сокрытый в них, не достигнет сердец и разума читателя. Так пожелаем же ей новых творческих свершений и достижения всё новых и новых поэтических высот. Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Раиса Мельникова, сборник стихотворений, «Неслучайное пространство» — статья прочитана 214 раз Комментарии