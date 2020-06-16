Природоохранники проводят проверку в связи с загрязнением на Балтике /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Департамент охраны окружающей среды (ДООС) Литвы в понедельник сообщил, что проводит проверку на предмет загрязнения, зафиксированного на Балтике.



Природоохранители утверждают, что о загрязнении в понедельник сообщили ВМС Литвы.



Как сообщает ДООС, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.



Размеры пятна - около пяти квадратных км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.



ВМС направили вертолет для осмотра места вероятного инцидента и выброса загрязнений.



ДООС утверждает, что Инспекция по охране морской среды связалась с Латвийским координационным центром спасения на море, который информировал, что перед этим судно везло груз пальмового масла, которое относится к загрязнениям категории Y (неопасная категория). Департамент охраны окружающей среды (ДООС) Литвы в понедельник сообщил, что проводит проверку на предмет загрязнения, зафиксированного на Балтике.Природоохранители утверждают, что о загрязнении в понедельник сообщили ВМС Литвы.Как сообщает ДООС, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.Размеры пятна - около пяти квадратных км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.ВМС направили вертолет для осмотра места вероятного инцидента и выброса загрязнений.ДООС утверждает, что Инспекция по охране морской среды связалась с Латвийским координационным центром спасения на море, который информировал, что перед этим судно везло груз пальмового масла, которое относится к загрязнениям категории Y (неопасная категория). По словам природоохранителей, одна из версий происшествия - что судно сбросило остатки груза в море. ДООС проводит проверку.



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Появившееся в понедельник в Балтийском море загрязнение не опасно, штрафа в связи с ним не будет, сообщил Департамент охраны окружающей среды (ДООС).



"Штрафа не будет, не было нарушения, а загрязнения неопасной категории и сами полностью растворяются", – сообщила BNS представитель ДООС по связям с общественностью Юргита Ясюнене.



Департамент утверждает, что в понедельник Служба береговой пограничной охраны Латвии проверила танкер ION M – были проверены протоколы осмотра емкостей после разгрузки судна и записи журнала регистрации жидких грузов.



Было установлено, что судно перевозило пальмовое масло, которое причисляется к неопасных загрязняющим веществам, а в понедельник после разгрузки емкости вымыли подогретой морской водой и спустили ее в море.



Экологи утверждают, что международные документы не запрещают сброс в море таких стоков, однако экипаж судна не следовал хорошим правилам.



По информации департамента, согласно указу министров окружающей среды и транспорта Литвы по поводу таких отходов и остатков грузов, подобные стоки должны приниматься в Клайпедском порту, без дополнительной платы.



Такой порядок, по данным департамента, действует и в других государствах Балтийского моря.



Как сообщает ДООС в понедельник, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.



Размеры пятна - около пяти квадратных км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии