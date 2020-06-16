Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 16 июня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1776, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровел 1441 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек.



От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.



В понедельник проверено 4410 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 369 тыс. 546.



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С коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии.



Об этом в понедельник информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинета Мегелинскене. За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1776, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровел 1441 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек.От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.В понедельник проверено 4410 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 369 тыс. 546.* * *С коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии.Об этом в понедельник информировала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Гинета Мегелинскене.



В общей сложности в Литве подтверждено 1776 случаев коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровел 1441 человек.



От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.



* * *



Литва планирует приобрести мобильное приложение, которое фиксирует длительный контакт с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-19.



"Не только Литва, и другие страны Балтии создают такие приложения, мы тоже хотим иметь такое приложение, состоится покупка. Она создана на платформе двух больших компаний, развивающих интернет-технологии, и она позволяет отслеживать именно близкий контакт", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



В среду в Литву отменяется карантин из-за коронавируса, и министр призывает людей не отказываться от масок в магазинах, местах скопления людей, хотя теперь они уже не будут обязательными.



Мобильное приложение планируется в августе



По словам министра, планируется, что приложение, фиксирующее длительный контакт с заразившимся, Литва может получить в августе. Установить его на смартфоне можно будет по желанию.



"Если фиксировать мобильным телефоном, то передвижение человека не очень точно между базовыми станциями, а здесь виден контакт с другим телефоном, на небольшом расстоянии, можно узнать, как долго человек находился рядом, и тогда информировать тех лиц, которые были рядом с заразившимся, что они были рядом, у них был контакт", - сказал министр о приложении.



А. Верига также сказал в последний день карантина, что коронавирус никуда не делся и "всегда остается элементом беспокойства", однако подчеркнул, что страна научилась справляться с инфекцией - от жителей до лечебных и других учреждений.



В связи с тем, что в Литве стало меньше случаев заболеваний коронавирусом, со среды отменяется карантин, но остается в силе экстремальная ситуация. В стране за последние сутки было подтверждено пять новых случаев заражения COVID-19.



Карантин был введен 16 марта.



* * *



Министерство здравоохранения Литвы во вторник обнародовало список список 45 стран, в наибольшей степени затронутых коронавирусом.



Жители этих стран могут приехать в Литву только в исключительных случаях, с условиеем двухнедельной изоляции. Они должны в течение 48 часов по приезде зарегистрироваться, оставив свои данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).



В списке преобладают неевропейские страны, в их числе Беларусь, Россия, Мексика, Бразилия, США, Сингапур и т. д. В этот список также включены Швеция, Великобритания и Португалия.



В этих странах показатель заболеваемости COVID-19 превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.



Список таких стран будет обновляться раз в неделю, его будет публиковать Минздрав.



Минздрав напоминает, что в отношении иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства действует другой список, который тоже постоянно пересматривается. Согласно этому списку, в Литву запрещен въезд из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах.



В том случае, если в зарубежном государстве в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25 случаев, то иностранцы могут приехать в Литву из такой страны, однако обязательна самоизоляция на две недели.







Если в стране в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 15, то из такой страны не только можно приехать в Литву, но и необязательно соблюдать самоизоляцию. Если число заболеваний превышает 25 на 100 тыс. жителей, то въезд в Литву из такой страны запрещен.



Граждане Литвы могут приехать в страну из любой другой страны, однако если в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей в этой стране превышает 15 случаев, то по приезде в Литву нужно самоизолироваться на 14 дней.



* * *



В порядке подготовки ко второй волне коронавируса резерв медицинских средств Центра экстремальных для здоровья ситуаций Литвы пополнился 33 тоннами защитных халатов и бахил, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.



Средства защиты доставлены в Литву из Китая поездом.



Минздрав утверждает, что на сегодняшний день в Литву уже поступила большая часть сделанного еще в марте заказа на средства личной защиты для медиков, который частями поступает из Китая самолетами или по суше.



Сейчас некоторых средств защиты, как отмечает Минздрав, должно хватить как минимум на несколько месяцев.



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В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4849 случая заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1776 случаев, проверено 369 тыс. 546 проб, умерло 76 человек.



Латвия: подтверждено 1098 случаев, проверено 129 тыс. 836 проб, умерло 28 человек.



Эстония: подтверждено 1975 случаев, проверена 97 тыс. 701 проба на коронавирус, умерло 69 человек. По ее словам, с кислородными масками лечится шесть человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.В общей сложности в Литве подтверждено 1776 случаев коронавируса. Все еще больны 249 человек, выздоровел 1441 человек.От COVID-19 умерло 76 человек, еще десять человек умерли от других причин.* * *Литва планирует приобрести мобильное приложение, которое фиксирует длительный контакт с человеком, заразившимся коронавирусом COVID-19."Не только Литва, и другие страны Балтии создают такие приложения, мы тоже хотим иметь такое приложение, состоится покупка. Она создана на платформе двух больших компаний, развивающих интернет-технологии, и она позволяет отслеживать именно близкий контакт", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио министр здравоохранения Аурелиюс Верига.В среду в Литву отменяется карантин из-за коронавируса, и министр призывает людей не отказываться от масок в магазинах, местах скопления людей, хотя теперь они уже не будут обязательными.По словам министра, планируется, что приложение, фиксирующее длительный контакт с заразившимся, Литва может получить в августе. Установить его на смартфоне можно будет по желанию."Если фиксировать мобильным телефоном, то передвижение человека не очень точно между базовыми станциями, а здесь виден контакт с другим телефоном, на небольшом расстоянии, можно узнать, как долго человек находился рядом, и тогда информировать тех лиц, которые были рядом с заразившимся, что они были рядом, у них был контакт", - сказал министр о приложении.А. Верига также сказал в последний день карантина, что коронавирус никуда не делся и "всегда остается элементом беспокойства", однако подчеркнул, что страна научилась справляться с инфекцией - от жителей до лечебных и других учреждений.В связи с тем, что в Литве стало меньше случаев заболеваний коронавирусом, со среды отменяется карантин, но остается в силе экстремальная ситуация. В стране за последние сутки было подтверждено пять новых случаев заражения COVID-19.Карантин был введен 16 марта.* * *Министерство здравоохранения Литвы во вторник обнародовало список список 45 стран, в наибольшей степени затронутых коронавирусом.Жители этих стран могут приехать в Литву только в исключительных случаях, с условиеем двухнедельной изоляции. Они должны в течение 48 часов по приезде зарегистрироваться, оставив свои данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).В списке преобладают неевропейские страны, в их числе Беларусь, Россия, Мексика, Бразилия, США, Сингапур и т. д. В этот список также включены Швеция, Великобритания и Португалия.В этих странах показатель заболеваемости COVID-19 превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние 14 дней.Список таких стран будет обновляться раз в неделю, его будет публиковать Минздрав.Минздрав напоминает, что в отношении иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарии, Соединенного Королевства действует другой список, который тоже постоянно пересматривается. Согласно этому списку, в Литву запрещен въезд из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах.В том случае, если в зарубежном государстве в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25 случаев, то иностранцы могут приехать в Литву из такой страны, однако обязательна самоизоляция на две недели.Если в стране в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей не превышает 15, то из такой страны не только можно приехать в Литву, но и необязательно соблюдать самоизоляцию. Если число заболеваний превышает 25 на 100 тыс. жителей, то въезд в Литву из такой страны запрещен.Граждане Литвы могут приехать в страну из любой другой страны, однако если в течение 14 последних дней число заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей в этой стране превышает 15 случаев, то по приезде в Литву нужно самоизолироваться на 14 дней.* * *В порядке подготовки ко второй волне коронавируса резерв медицинских средств Центра экстремальных для здоровья ситуаций Литвы пополнился 33 тоннами защитных халатов и бахил, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.Средства защиты доставлены в Литву из Китая поездом.Минздрав утверждает, что на сегодняшний день в Литву уже поступила большая часть сделанного еще в марте заказа на средства личной защиты для медиков, который частями поступает из Китая самолетами или по суше.Сейчас некоторых средств защиты, как отмечает Минздрав, должно хватить как минимум на несколько месяцев.* * *В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4849 случая заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1776 случаев, проверено 369 тыс. 546 проб, умерло 76 человек.Латвия: подтверждено 1098 случаев, проверено 129 тыс. 836 проб, умерло 28 человек.Эстония: подтверждено 1975 случаев, проверена 97 тыс. 701 проба на коронавирус, умерло 69 человек. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 212 раз Комментарии