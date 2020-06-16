|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает РИА Новости.
"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", — заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".
Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью".
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|