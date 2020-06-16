Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным 🔊 Воспроизвести



Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает



"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", — заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".



Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью". Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает РИА Новости "В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", — заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью". РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 214 раз Комментарии