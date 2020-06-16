Подарки на день рождения 🔊 Воспроизвести



В воскресенье 45-му президенту США исполнилось 74 года. Страна, которой Дональд Трамп управляет уже три с половиной года, отметила день рождения президента новыми акциями протеста, гуляниями в форме демонстраций, осквернением памятников историческим личностям, пожарами и погромами. К концу минувшей недели беспорядки, охватившие страну, предсказуемо начали выдыхаться. Но в пятницу вечером произошёл инцидент в Атланте — и почти угасший пламень революционного гнева вспыхнул с новой силой.



В Атланте же случилось следующее. 27-летний темнокожий Рэйшард Брукс заснул в своей машине, заблокировав дорогу к сетевому ресторану быстрой еды Wendу’s. К нему подошёл полицейский по имени Гаррет Ролф и, постучав в стекло машины, разбудил его. Какое-то время они довольно мирно беседовали, при этом Брукс вёл себя не совсем адекватно (не понимал, в каком городе находится), но и не агрессивно («Я знаю, что вы просто делаете свою работу», — сказал он Ролфу). Однако после того как на помощь Ролфу пришёл его напарник Девин Броснан, в голове Брукса что-то перемкнуло. Полицейские дали ему дыхнуть в трубочку, и выяснилось, что Брукс сильно пьян. Тогда стражи порядка попытались надеть на него наручники, но Брукс начал сопротивляться, выхватил у Броснана электрошокер и побежал. В какой-то момент он обернулся, направив шокер на полицейских, и тогда Ролф трижды выстрелил в него. В воскресенье 45-му президенту США исполнилось 74 года. Страна, которой Дональд Трамп управляет уже три с половиной года, отметила день рождения президента новыми акциями протеста, гуляниями в форме демонстраций, осквернением памятников историческим личностям, пожарами и погромами. К концу минувшей недели беспорядки, охватившие страну, предсказуемо начали выдыхаться. Но в пятницу вечером произошёл инцидент в Атланте — и почти угасший пламень революционного гнева вспыхнул с новой силой.В Атланте же случилось следующее. 27-летний темнокожий Рэйшард Брукс заснул в своей машине, заблокировав дорогу к сетевому ресторану быстрой еды Wendу’s. К нему подошёл полицейский по имени Гаррет Ролф и, постучав в стекло машины, разбудил его. Какое-то время они довольно мирно беседовали, при этом Брукс вёл себя не совсем адекватно (не понимал, в каком городе находится), но и не агрессивно («Я знаю, что вы просто делаете свою работу», — сказал он Ролфу). Однако после того как на помощь Ролфу пришёл его напарник Девин Броснан, в голове Брукса что-то перемкнуло. Полицейские дали ему дыхнуть в трубочку, и выяснилось, что Брукс сильно пьян. Тогда стражи порядка попытались надеть на него наручники, но Брукс начал сопротивляться, выхватил у Броснана электрошокер и побежал. В какой-то момент он обернулся, направив шокер на полицейских, и тогда Ролф трижды выстрелил в него.



В общем, Ролф всё сделал если и не по закону, то по обычаю. И, если бы это произошло до гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда и последовавших за ней беспорядков, вполне вероятно, смерть Брукса прошла бы незамеченной. Но не сейчас в стране, которая уже почти три недели кипит, как забытый на плите чайник.



В субботу Атланту накрыла волна протестов — начались они как мирные демонстрации, но по уже отработанной схеме быстро переросли в погромы и вакханалию насилия. Между делом протестующие сожгли ресторан Wendy’s, около которого так не вовремя задремал Брукс. Некоторую пикантность ситуации придаёт тот факт, что сеть фастфуда Wendy’s спонсировала движение Black Lives Matter, о чём с гордостью сообщала у себя на сайте.



Полиция Атланты, которая по мере сил пыталась бороться с погромщиками и даже успела арестовать 36 человек, оказалась под ураганным огнём либеральной критики. СМИ завопили об очередной «расправе над афроамериканцем», а адвокат семьи Брукса заявил, что того убили только потому, что он был темнокожим: «Нельзя говорить, что электрошокер — это нелетальное оружие, потому что, когда его хватает афроамериканец и убегает с ним, оно тут же становится летальным, из-за чего нужно выпустить в человека обойму».



Гаррета Ролфа тут же уволили, его напарника Броснана отстранили от работы, а шеф полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.



В это же время на другом конце страны, в Калифорнии, разгорелся скандал, связанный с другим молодым темнокожим, Робертом Фуллером, труп которого обнаружили возле мэрии города Палмдейл висящим на ветке дерева. Полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, но во время пресс-конференции у офиса шерифа собралась огромная толпа, требовавшая тщательного расследования смерти Фуллера. В соцсетях полицейских обвиняют в том, что они пытаются скрыть улики и вообще отмазать убийц: афроамериканцы уверены, что Фуллера линчевал ку-клукс-клан, который якобы очень активен в Палмдейле.



Неподалёку от солнечной Калифорнии, в Лас-Вегасе, штат Невада, врачи уже две недели борются за жизнь полицейского Шэя Микалониса, в которого во время беспорядков на улицах города выстрелил некий Эдгар Саманиего (20-летний латиноамериканец, криминальный тип, ранее привлекавшийся за хранение наркотиков). Микалонис подключён к аппарату искусственного дыхания и, по-видимому, останется парализованным на всю жизнь. Но, если не считать нескольких заметок в местной прессе, американские либеральные СМИ не проявляют никакого интереса к судьбе Микалониса — ведь он белый, да и работает в «фашистской полиции Трампа».



Стоит ли после этого удивляться, что полицейские, ещё совсем недавно считавшие себя опорой закона и порядка в стране, всё чаще разочаровываются в обществе, которое обязаны охранять и которое их так открыто предаёт?



В Южной Флориде из состава команды полицейского спецназа SWAT вышли восемь офицеров и два сержанта, написав в заявлении: «Риск выполнения наших обязанностей в этом качестве больше не приемлем для нас и наших семей». Офицеры подчеркнули, что местные чиновники относятся к подразделению «с презрением», а экипировка спецназа оставляет желать лучшего.



В Миннеаполисе, откуда и начались нынешние беспорядки, из департамента полиции уволились семеро сотрудников. Ещё семеро находятся «в процессе отставки».



При этом руководство департамента пытается сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. «Люди увольняются с работы по самым разным причинам. Департамент полиции Миннеаполиса не исключение. Мы не заметили каких-либо признаков, указывающих на то, что прекращение работы этими сотрудниками может повлиять на общественную безопасность», — говорится в заявлении, переданном на местную радиостанцию. Однако, как крайне политкорректно пишет газета Minneapolis Star Tribune, «некоторые офицеры сообщили газете, что они расстроены решением мэра Джейкоба Фрея», приказавшего оставить полицейский участок во время протестов две недели назад.



Будущее самого полицейского департамента Миннеаполиса туманно: на прошлой неделе городской совет единогласно принял резолюцию, в которой говорится о необходимости «расформировать городской департамент полиции» и заменить его «новой моделью культивирования безопасности», однако никто не знает, что скрывается за этими красивыми словами, а мэр Фрей, несмотря на весь свой либерализм, неоднократно повторял, что никогда не подпишет такую резолюцию. Однако революционный пыл миннеаполисских реформаторов нашёл поддержку на самом верху законодательной власти США — небезызвестная активистка «Отряда» леваков в конгрессе США Ильхан Омар заявила, что полицейский департамент Миннеаполиса «сгнил до самых корней», а стало быть, его необходимо разогнать.



Тем временем в Сиэтле, на Западном побережье США, центр захвачен «мирными протестующими» и превращён в «автономную зону Капитолийского холма».



Автономная зона сформирована «анархистами, членами антифа и активистами Black Lives Matter». Как пишет консервативный портал Breitbart, «автономная зона опубликовала свой список требований». «Помимо прочего, они требуют сократить финансирование сиэтлской полиции и пустить высвободившиеся средства на пересмотр дел цветных осуждённых, предоставление заключённым неограниченного права голоса и снятие судимости с торговцев марихуаной», — сообщает портал. Кроме того, революционеры Сиэтла требуют, чтобы приговоры всем темнокожим заключённым Америки, отбывающим наказание за насильственные преступления, были пересмотрены «присяжными одной с ними этнической группы». Другое требование ещё хлеще: всем заключённым, отбывающим наказание в настоящее время, должно быть предоставлено «полное и неограниченное право голоса» в штате Вашингтон. Если это требование будет выполнено, около 10 тыс. заключённых штата получат право голосовать на выборах в муниципалитеты, органы власти штатов и федеральные органы. Нетрудно догадаться, что голосовать они будут вовсе не за Трампа и поддерживающих его политиков.



Дональд Трамп, надо отдать ему должное, хорошо понимает, какая опасность исходит из «автономной зоны». «Замечает ли кто-нибудь, как мало обсуждается в фейк ньюз СМИ захват Сиэтла радикальными левыми? — написал он в Twitter в свой день рождения. — Это делается намеренно, потому что они знают, какую политическую роль играют слабость и неумение. Мэру и губернатору должно быть стыдно. Это легко исправить!»



Мэр Сиэтла Дженни Дуркан, однако, совсем не спешит что-либо исправлять: по её Twitter видно, что она в восторге от происходящего в городе, считает «автономную зону» новым Вудстоком с пьянящей атмосферой «мирной уличной вечеринки», а президенту Трампу советует «убираться в свой бункер» и оставить жителей Сиэтла в покое.







В родном городе Трампа, Нью-Йорке, его день рождения был отмечен многотысячным митингом Black Trans Lives Matter — это отдельное крыло движения BLM, отстаивающее права не просто чёрных американцев, а чёрных американцев — трансгендеров.



Непосредственным поводом для митинга послужило убийство двух темнокожих трансженщин — Доминик Феллс из Филадельфии и Риа Мильтон из Цинциннати. На этот раз полиция, к счастью, была ни при чём — трансы погибли в криминальных разборках, — но обвинили во всём, естественно, Трампа. Почему? А вот почему. На прошлой неделе Белый дом отменил постановление предшественника Трампа, большого друга ЛГБТ-сообщества Б. Х. Обамы, защищавшего этих людей от дискриминации в системе здравоохранения. Как поясняют «прогрессивные» СМИ, администрация Обамы расширила определение гендера в законе об охране здоровья 2016 года за пределы биологического гендера, чтобы охватить все гендерные идентичности. А в пятницу Министерство здравоохранения заявило (о ужас!), что правительство вернётся к толкованию слова «пол» как «мужской или женский, который определяется биологией».



«Жестокость Дональда Трампа действительно не знает границ!» — отреагировал на это соперник президента от Демпартии Сонный Джо Байден. А разгневанные темнокожие трансгендеры собрали в Нью-Йорке многотысячный митинг протеста. Активист движения Black Trans Lives Matter Рэйчел Уиллис выкрикивала (выкрикивал?) в толпу революционные лозунги: «Я верю в свою силу! Я верю в вашу силу! Я верю в нашу силу! Я верю в чёрную трансвласть!»



Вот такие «подарки» получил Дональд Трамп от американских либералов и прогрессистов на свой 74-й день рождения.







На первый взгляд, от таких подарков любое праздничное настроение может скиснуть, но не всё так просто и однозначно. Не зря в воскресенье Трамп написал в Twitter: «Молчаливое большинство сильнее, чем когда-либо!»



Он рассчитывает — и, надо сказать, не без оснований, — что Америка, которая проголосовала за него в 2016 году, Америка рабочих Ржавого пояса, фермеров Среднего Запада, трудоголиков-бизнесменов, а теперь ещё и Америка преданных полицейских снова отдаст ему свои голоса в 2020 году, потому что альтернатива видна сейчас даже слепому. Это криминальная анархия «автономной зоны» Сиэтла, это кастрированная и связанная по рукам и ногам полиция, это «трансвласть», всё громче заявляющая о себе в мегаполисах страны. И когда придёт время делать выбор — а это случится довольно скоро, 3 ноября, — нынешняя либеральная вакханалия сыграет, скорее, на руку Трампу.



Автор: Кирилл Бенедиктов, политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» для Всем известно, что на американских полицейских нельзя направлять даже игрушечный водяной пистолет. Говорят, что при аресте можно ругать полицейских какими угодно словами и вам за это ничего не будет, но вот, скажем, держать руки в карманах, если страж порядка приказал вам их поднять, — это уже смертельно опасно. А угрожать полицейскому оружием, пусть даже и нелетальным, — это вообще верное самоубийство.В общем, Ролф всё сделал если и не по закону, то по обычаю. И, если бы это произошло до гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда и последовавших за ней беспорядков, вполне вероятно, смерть Брукса прошла бы незамеченной. Но не сейчас в стране, которая уже почти три недели кипит, как забытый на плите чайник.В субботу Атланту накрыла волна протестов — начались они как мирные демонстрации, но по уже отработанной схеме быстро переросли в погромы и вакханалию насилия. Между делом протестующие сожгли ресторан Wendy’s, около которого так не вовремя задремал Брукс. Некоторую пикантность ситуации придаёт тот факт, что сеть фастфуда Wendy’s спонсировала движение Black Lives Matter, о чём с гордостью сообщала у себя на сайте.Полиция Атланты, которая по мере сил пыталась бороться с погромщиками и даже успела арестовать 36 человек, оказалась под ураганным огнём либеральной критики. СМИ завопили об очередной «расправе над афроамериканцем», а адвокат семьи Брукса заявил, что того убили только потому, что он был темнокожим: «Нельзя говорить, что электрошокер — это нелетальное оружие, потому что, когда его хватает афроамериканец и убегает с ним, оно тут же становится летальным, из-за чего нужно выпустить в человека обойму».Гаррета Ролфа тут же уволили, его напарника Броснана отстранили от работы, а шеф полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.В это же время на другом конце страны, в Калифорнии, разгорелся скандал, связанный с другим молодым темнокожим, Робертом Фуллером, труп которого обнаружили возле мэрии города Палмдейл висящим на ветке дерева. Полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, но во время пресс-конференции у офиса шерифа собралась огромная толпа, требовавшая тщательного расследования смерти Фуллера. В соцсетях полицейских обвиняют в том, что они пытаются скрыть улики и вообще отмазать убийц: афроамериканцы уверены, что Фуллера линчевал ку-клукс-клан, который якобы очень активен в Палмдейле.Неподалёку от солнечной Калифорнии, в Лас-Вегасе, штат Невада, врачи уже две недели борются за жизнь полицейского Шэя Микалониса, в которого во время беспорядков на улицах города выстрелил некий Эдгар Саманиего (20-летний латиноамериканец, криминальный тип, ранее привлекавшийся за хранение наркотиков). Микалонис подключён к аппарату искусственного дыхания и, по-видимому, останется парализованным на всю жизнь. Но, если не считать нескольких заметок в местной прессе, американские либеральные СМИ не проявляют никакого интереса к судьбе Микалониса — ведь он белый, да и работает в «фашистской полиции Трампа».Стоит ли после этого удивляться, что полицейские, ещё совсем недавно считавшие себя опорой закона и порядка в стране, всё чаще разочаровываются в обществе, которое обязаны охранять и которое их так открыто предаёт?В Южной Флориде из состава команды полицейского спецназа SWAT вышли восемь офицеров и два сержанта, написав в заявлении: «Риск выполнения наших обязанностей в этом качестве больше не приемлем для нас и наших семей». Офицеры подчеркнули, что местные чиновники относятся к подразделению «с презрением», а экипировка спецназа оставляет желать лучшего.В Миннеаполисе, откуда и начались нынешние беспорядки, из департамента полиции уволились семеро сотрудников. Ещё семеро находятся «в процессе отставки».При этом руководство департамента пытается сделать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит. «Люди увольняются с работы по самым разным причинам. Департамент полиции Миннеаполиса не исключение. Мы не заметили каких-либо признаков, указывающих на то, что прекращение работы этими сотрудниками может повлиять на общественную безопасность», — говорится в заявлении, переданном на местную радиостанцию. Однако, как крайне политкорректно пишет газета Minneapolis Star Tribune, «некоторые офицеры сообщили газете, что они расстроены решением мэра Джейкоба Фрея», приказавшего оставить полицейский участок во время протестов две недели назад.Будущее самого полицейского департамента Миннеаполиса туманно: на прошлой неделе городской совет единогласно принял резолюцию, в которой говорится о необходимости «расформировать городской департамент полиции» и заменить его «новой моделью культивирования безопасности», однако никто не знает, что скрывается за этими красивыми словами, а мэр Фрей, несмотря на весь свой либерализм, неоднократно повторял, что никогда не подпишет такую резолюцию. Однако революционный пыл миннеаполисских реформаторов нашёл поддержку на самом верху законодательной власти США — небезызвестная активистка «Отряда» леваков в конгрессе США Ильхан Омар заявила, что полицейский департамент Миннеаполиса «сгнил до самых корней», а стало быть, его необходимо разогнать.Тем временем в Сиэтле, на Западном побережье США, центр захвачен «мирными протестующими» и превращён в «автономную зону Капитолийского холма».Автономная зона сформирована «анархистами, членами антифа и активистами Black Lives Matter». Как пишет консервативный портал Breitbart, «автономная зона опубликовала свой список требований». «Помимо прочего, они требуют сократить финансирование сиэтлской полиции и пустить высвободившиеся средства на пересмотр дел цветных осуждённых, предоставление заключённым неограниченного права голоса и снятие судимости с торговцев марихуаной», — сообщает портал. Кроме того, революционеры Сиэтла требуют, чтобы приговоры всем темнокожим заключённым Америки, отбывающим наказание за насильственные преступления, были пересмотрены «присяжными одной с ними этнической группы». Другое требование ещё хлеще: всем заключённым, отбывающим наказание в настоящее время, должно быть предоставлено «полное и неограниченное право голоса» в штате Вашингтон. Если это требование будет выполнено, около 10 тыс. заключённых штата получат право голосовать на выборах в муниципалитеты, органы власти штатов и федеральные органы. Нетрудно догадаться, что голосовать они будут вовсе не за Трампа и поддерживающих его политиков.Дональд Трамп, надо отдать ему должное, хорошо понимает, какая опасность исходит из «автономной зоны». «Замечает ли кто-нибудь, как мало обсуждается в фейк ньюз СМИ захват Сиэтла радикальными левыми? — написал он в Twitter в свой день рождения. — Это делается намеренно, потому что они знают, какую политическую роль играют слабость и неумение. Мэру и губернатору должно быть стыдно. Это легко исправить!»Мэр Сиэтла Дженни Дуркан, однако, совсем не спешит что-либо исправлять: по её Twitter видно, что она в восторге от происходящего в городе, считает «автономную зону» новым Вудстоком с пьянящей атмосферой «мирной уличной вечеринки», а президенту Трампу советует «убираться в свой бункер» и оставить жителей Сиэтла в покое.В родном городе Трампа, Нью-Йорке, его день рождения был отмечен многотысячным митингом Black Trans Lives Matter — это отдельное крыло движения BLM, отстаивающее права не просто чёрных американцев, а чёрных американцев — трансгендеров.Непосредственным поводом для митинга послужило убийство двух темнокожих трансженщин — Доминик Феллс из Филадельфии и Риа Мильтон из Цинциннати. На этот раз полиция, к счастью, была ни при чём — трансы погибли в криминальных разборках, — но обвинили во всём, естественно, Трампа. Почему? А вот почему. На прошлой неделе Белый дом отменил постановление предшественника Трампа, большого друга ЛГБТ-сообщества Б. Х. Обамы, защищавшего этих людей от дискриминации в системе здравоохранения. Как поясняют «прогрессивные» СМИ, администрация Обамы расширила определение гендера в законе об охране здоровья 2016 года за пределы биологического гендера, чтобы охватить все гендерные идентичности. А в пятницу Министерство здравоохранения заявило (о ужас!), что правительство вернётся к толкованию слова «пол» как «мужской или женский, который определяется биологией».«Жестокость Дональда Трампа действительно не знает границ!» — отреагировал на это соперник президента от Демпартии Сонный Джо Байден. А разгневанные темнокожие трансгендеры собрали в Нью-Йорке многотысячный митинг протеста. Активист движения Black Trans Lives Matter Рэйчел Уиллис выкрикивала (выкрикивал?) в толпу революционные лозунги: «Я верю в свою силу! Я верю в вашу силу! Я верю в нашу силу! Я верю в чёрную трансвласть!»Вот такие «подарки» получил Дональд Трамп от американских либералов и прогрессистов на свой 74-й день рождения.На первый взгляд, от таких подарков любое праздничное настроение может скиснуть, но не всё так просто и однозначно. Не зря в воскресенье Трамп написал в Twitter: «Молчаливое большинство сильнее, чем когда-либо!»Он рассчитывает — и, надо сказать, не без оснований, — что Америка, которая проголосовала за него в 2016 году, Америка рабочих Ржавого пояса, фермеров Среднего Запада, трудоголиков-бизнесменов, а теперь ещё и Америка преданных полицейских снова отдаст ему свои голоса в 2020 году, потому что альтернатива видна сейчас даже слепому. Это криминальная анархия «автономной зоны» Сиэтла, это кастрированная и связанная по рукам и ногам полиция, это «трансвласть», всё громче заявляющая о себе в мегаполисах страны. И когда придёт время делать выбор — а это случится довольно скоро, 3 ноября, — нынешняя либеральная вакханалия сыграет, скорее, на руку Трампу.для RT russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, похороны, протесты, войска, Трамп, Флойд — статья прочитана 148 раз Комментарии