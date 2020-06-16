Преступления нацистов в Восточной Европе: в ФРГ помнят обо всех жертвах 🔊 Воспроизвести



В ФРГ обсуждают создание нового мемориала. Появится ли в Берлине памятник польским жертвам Второй мировой войны или мемориальный центр для всех восточных европейцев? Выясняла



В Берлине появится новый мемориал жертвам Второй мировой войны, которую силы вермахта и СС вели на востоке Европе на уничтожение. Активисты, поддерживающие проект создания мемориала, разделились на две группы. Одни выступают за создание мемориала польским жертвам гитлеровской агрессии, другие - за информационный мемориальный центр, задачей которого станет сохранение памяти о преступлениях нацизма по отношению к странам и народам Восточной Европы. DW поговорила со сторонниками обеих инициатив. В ФРГ обсуждают создание нового мемориала. Появится ли в Берлине памятник польским жертвам Второй мировой войны или мемориальный центр для всех восточных европейцев? Выясняла DW В Берлине появится новый мемориал жертвам Второй мировой войны, которую силы вермахта и СС вели на востоке Европе на уничтожение. Активисты, поддерживающие проект создания мемориала, разделились на две группы. Одни выступают за создание мемориала польским жертвам гитлеровской агрессии, другие - за информационный мемориальный центр, задачей которого станет сохранение памяти о преступлениях нацизма по отношению к странам и народам Восточной Европы. DW поговорила со сторонниками обеих инициатив. Польша - первая жертва нападения нацистской Германии



Одна из инициатив предполагает создание "польского памятника" - мемориала в Берлине в память о польских жертвах немецких национал-социалистов. "Смысл этой инициативы в том, чтобы заполнить пробел в памяти", - сказал один из инициаторов, бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) в интервью DW.



Вольфганг Тирзе



В Берлине помнят обо всех жертвах из Восточной Европы



Инициатива, получившая поддержку со стороны нескольких видных историков и политиков, долгое время считалась фаворитом. Но есть и другой проект. Первичную идею высказал Петер Ян (Peter Jahn), ушедший на пенсию директор-основатель Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст: создание мемориала для всех жертв нацизма на востоке Европы.



Маркус Мекель



Создавать памятник только польским жертвам нацистов Мекель считает "заблуждением", потому что это открывает путь к делению жертв по национальному признаку, так что каждая из пострадавших стран "потребует свой собственный памятник". Тогда как информационный центр поможет увековечить память обо всех жертвах войны, которую нацисты вели на востоке Европы на уничтожение, уверен Мекель. Сторонники "польского памятника" не согласны: "Альтернатива означала бы, что мы повторим логику нацистов: они не делали различий и считали всех славян "унтерменшами", - возражает Вольфганг Тирзе.



На востоке Европы Гитлер вел войну на уничтожение



В Берлине уже есть мемориал, связанный с Польшей: "Памятник германо-польскому братству по оружию", возникший в Берлине на территории ГДР. Но Тирзе и Мекель называют его "лживым": "Да и о каком братстве по оружию может идти речь?", - добавляет Вольфганг Тирзе. Но противники нового памятника уверены, что он не нужен еще и потому, что можно реконструировать старый так, что он не будет искажать историю Второй мировой войны.



Несмотря на различия, обе инициативы имеют и много общего, прежде всего, желание вернуть в общенациональную память историю о малоизвестных в Германии преступлениях нацистской Германии на востоке Европы.



"Каждый в Германии знает о массовом убийстве во французской деревне Орадур (нацисты разрушили деревню 10 июня 1944 года и убили свыше 600 ее жителей. - Ред.). Но в одной Беларуси таких деревень было свыше 600. И об этом в Германии не знает никто", - говорит Маркус Мекель, который долгие годы был председателем германо-польской парламентской группы бундестага, а сегодня возглавляет Германо-белорусское общество. Он говорит, что не собирается противопоставлять друг другу преступления нацистов, но если восстановить память о них, то, по его словам, "станет видна разница между оккупационной войной нацистской Германии на Западе, и войной на уничтожение - на Востоке".



Судьбу мемориала решат в бундестаге



В Берлине тем временем наметился прогресс в вопросе о новом мемориале, который должен разместиться недалеко от разрушенного во время войны берлинского Анхальтского вокзала. Сторонники обеих инициатив сблизили в последнее время позиции, тем более, что, как сказал DW один из инициаторов "польского памятника", депутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Мануэль Сарацин (Manuel Sarrazin), "они не противоречат, а дополняют друг друга".



Еще до летнего перерыва в работе бундестага представители правящей коалиции, судя по сообщениям информационных агентств, намерены предложить на общее голосование парламента ФРГ инициативу по созданию нового мемориального центра в Берлине, в котором будет увековечена память жертв войн национал-социалистов, "прежде всего на востоке Европы", то есть предложения группы активистов во главе с Аустом, Мекелем и Винклером. Мекель напомнил, что в следующем, 2021 году, будет 80-летняя годовщина со дня нападения гитлеровской Германии на СССР.



Одна из инициатив предполагает создание "польского памятника" - мемориала в Берлине в память о польских жертвах немецких национал-социалистов. "Смысл этой инициативы в том, чтобы заполнить пробел в памяти", - сказал один из инициаторов, бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) в интервью DW.Разумеется, в Германии есть мемориалы, посвященные преступлениям нацистов, включая Мемориал жертвам Холокоста в Берлине, "но то, что Польша, наш непосредственный сосед, стала первой жертвой нападения нацистской Германии и пять лет ужасным образом страдала от немецкой оккупации, об этом известно довольно мало и лишь незначительно сохранилось в общественной памяти", - добавил Тирзе.Инициатива, получившая поддержку со стороны нескольких видных историков и политиков, долгое время считалась фаворитом. Но есть и другой проект. Первичную идею высказал Петер Ян (Peter Jahn), ушедший на пенсию директор-основатель Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст: создание мемориала для всех жертв нацизма на востоке Европы.Сегодня идея получила развитие и предполагает создание исторического документационного центра, где "внимание будет сосредоточено на всей Европе", где будет увековечена память о жертвах и сохранена информация о преступлениях нацистов, совершенных, прежде всего, в отношении восточноевропейских народов, сказал в интервью DW бывший президент Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) Маркус Мекель (Markus Meckel). Мекель вместе с историками Мартином Аустом (Martin Aust) и Хайнрихом Аугустом Винклером (Heinrich August Winkler) - те, кто сегодня активнее всего поддерживают данную инициативу.Создавать памятник только польским жертвам нацистов Мекель считает "заблуждением", потому что это открывает путь к делению жертв по национальному признаку, так что каждая из пострадавших стран "потребует свой собственный памятник". Тогда как информационный центр поможет увековечить память обо всех жертвах войны, которую нацисты вели на востоке Европы на уничтожение, уверен Мекель. Сторонники "польского памятника" не согласны: "Альтернатива означала бы, что мы повторим логику нацистов: они не делали различий и считали всех славян "унтерменшами", - возражает Вольфганг Тирзе.В Берлине уже есть мемориал, связанный с Польшей: "Памятник германо-польскому братству по оружию", возникший в Берлине на территории ГДР. Но Тирзе и Мекель называют его "лживым": "Да и о каком братстве по оружию может идти речь?", - добавляет Вольфганг Тирзе. Но противники нового памятника уверены, что он не нужен еще и потому, что можно реконструировать старый так, что он не будет искажать историю Второй мировой войны.Несмотря на различия, обе инициативы имеют и много общего, прежде всего, желание вернуть в общенациональную память историю о малоизвестных в Германии преступлениях нацистской Германии на востоке Европы."Каждый в Германии знает о массовом убийстве во французской деревне Орадур (нацисты разрушили деревню 10 июня 1944 года и убили свыше 600 ее жителей. - Ред.). Но в одной Беларуси таких деревень было свыше 600. И об этом в Германии не знает никто", - говорит Маркус Мекель, который долгие годы был председателем германо-польской парламентской группы бундестага, а сегодня возглавляет Германо-белорусское общество. Он говорит, что не собирается противопоставлять друг другу преступления нацистов, но если восстановить память о них, то, по его словам, "станет видна разница между оккупационной войной нацистской Германии на Западе, и войной на уничтожение - на Востоке".В Берлине тем временем наметился прогресс в вопросе о новом мемориале, который должен разместиться недалеко от разрушенного во время войны берлинского Анхальтского вокзала. Сторонники обеих инициатив сблизили в последнее время позиции, тем более, что, как сказал DW один из инициаторов "польского памятника", депутат от партии "Союз-90"/"зеленые" Мануэль Сарацин (Manuel Sarrazin), "они не противоречат, а дополняют друг друга".Еще до летнего перерыва в работе бундестага представители правящей коалиции, судя по сообщениям информационных агентств, намерены предложить на общее голосование парламента ФРГ инициативу по созданию нового мемориального центра в Берлине, в котором будет увековечена память жертв войн национал-социалистов, "прежде всего на востоке Европы", то есть предложения группы активистов во главе с Аустом, Мекелем и Винклером. Мекель напомнил, что в следующем, 2021 году, будет 80-летняя годовщина со дня нападения гитлеровской Германии на СССР. dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Германия, Россия, польша, война, история, память, мемориал, жертвы — статья прочитана 138 раз Комментарии