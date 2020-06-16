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FAZ: принятие Украины в программу НАТО Москва расценит как провокацию

Reuters


В минувшую пятницу в НАТО сообщили о принятии Украины в программу расширенных возможностей, пишет Frankfurter Allgemeine. В рамках программы Украина получит более широкие возможности по участию в учениях альянса, а также доступ к некоторой секретной информации. Отмечается, что принятие в программу не равнозначно ещё одному шагу в сторону членства Украины в НАТО.

НАТО укрепляет своё сотрудничество с Украиной, пишет Frankfurter Allgemeine. В минувшую пятницу в альянсе сообщили о принятии страны в так называемую программу расширенных возможностей.

Таким образом, Украина получает расширенные возможности участия в учениях НАТО и кооперационных проектах, а также доступ к некоторой секретной информации. Издание информирует, что на данный момент участниками программы также являются Австралия, Грузия, Финляндия, Иордания и Швеция.
На Украине новость была воспринята с позитивом, отмечает Frankfurter Alllgemeine. Владимир Зеленский написал у себя в Twitter, что своим решением, НАТО, в том числе, оценило действия украинских солдат в миротворческих миссиях по всему миру. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина получила статус, который она заслуживала уже давно. При этом дипломаты подчёркивают, что принятие Украины в программу расширенных возможностей не означает ещё один шаг в сторону членства в НАТО.

В России решение альянса, вероятно, будет воспринято как провокация, считает Frankfurter Allgemeine. Москва на протяжении многих лет критикует расширение НАТО на Восток и размещение войск альянса на постсоветском пространстве.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, нато, членство, реакция
География: Украина
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добавлена сегодня, 16 июня, 15:00

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