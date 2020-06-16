«Газпром» вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ 🔊 Воспроизвести Источник изображения: ПАО «Газпром»



Российская госкорпорация «Газпром» вернет польской компании PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ до 1 июля. Об этом сообщает



5 июня стороны подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). В нем утверждена новая формула формирования стоимости сырья, по которой, согласно постановлению Стокгольмского арбитража, цена газа будет рассчитана с 1 ноября 2014 года.



«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля»,— сообщили в PGNiG.



В ноябре прошлого года PGNiG отказалась продлевать истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом» на покупку газа. Варшава намерена заменить российский газ на американский. Российская госкорпорация «Газпром» вернет польской компании PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ до 1 июля. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РБК.5 июня стороны подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). В нем утверждена новая формула формирования стоимости сырья, по которой, согласно постановлению Стокгольмского арбитража, цена газа будет рассчитана с 1 ноября 2014 года.«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд до 1 июля»,— сообщили в PGNiG.В ноябре прошлого года PGNiG отказалась продлевать истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом» на покупку газа. Варшава намерена заменить российский газ на американский. rubaltic.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: газ, польша, Газпром, постаки География: Польша — статья прочитана 150 раз Комментарии