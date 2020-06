Турецкие импортеры должны «Газпрому» $2 млрд 🔊 Воспроизвести Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ



Частные турецкие импортеры по итогам 2019 года оказались должны «Газпрому» около $2 млрд за невыборку объемов газа по условию take-or-pay, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, покупатели выбрали менее 15% согласованных объемов покупки. При этом в нынешнем году размер долга, вероятно, будет только расти, поскольку Турция продолжает сокращать закупки российского газа на фоне коронавируса и наличия более дешевых поставок СПГ.



Семь частных турецких импортеров по итогам 2019 года существенно снизили отбор российского газа от минимального контрактного уровня (для которого действует обязательство «бери или плати», take-or-pay) и в результате оказались должны «Газпрому» около $2 млрд, сообщила 15 июня КОММЕРСАНТ со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти покупатели выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд кубометров, сообщили источники газеты. Сейчас стороны ведут переговоры с «Газпромом», пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств. В «Газпроме» от комментариев отказались.



Обычно уровень take-or-pay в контрактах «Газпрома» составляет минимум 70% контрактного объема, то есть турецкие компании должны заплатить как минимум за 5,5 млрд кубометров газа.



Под обязательства покупателей выпущены гарантии турецких (в основном государственных) банков на $600 млн, отмечает WSJ. Вместе с тем традиционно все невыбранные объемы по take-or-pay переносятся на следующие периоды (так называемые make up gas) — покупатель должен оплатить 70% невыбранных объемов сразу и получает возможность забрать их в течение следующих пяти лет, доплатив оставшиеся 30%.



Турция пока остается вторым по объемам потребителем газа «Газпрома» в Европе, но в 2019 году Анкара на 54% сократила закупки российского газа, до 15,5 млрд кубометров. При этом параллельно страна наращивает закупки более дешевого СПГ. И сейчас на фоне пандемии закупки газа из России продолжают снижаться: в первом квартале 2020 года поставки газа год к году упали на 17%, до 3,757 млрд кубометров.