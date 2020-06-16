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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Канада выступает за продление режима закрытия границы с США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны считают, что ещё рано открывать канадско-американскую границу, которая закрыта из-за пандемии коронавируса, сообщает RT.
«Мы должны сохранить текущие меры на границе», — приводит ТАСС слова Трюдо.
Он отметил, что власти Канады и США регулярно обсуждают данную тему на предмет дальнейших совместных действий.
Канадско-американская граница закрылась 21 марта, её необязательные пересечения запрещены.
В мае Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.
russian.rt.com
Ключевые слова: США, граница, Канада, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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