Канада выступает за продление режима закрытия границы с США 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны считают, что ещё рано открывать канадско-американскую границу, которая закрыта из-за пандемии коронавируса, сообщает



«Мы должны сохранить текущие меры на границе», — приводит ТАСС слова Трюдо.



Он отметил, что власти Канады и США регулярно обсуждают данную тему на предмет дальнейших совместных действий.



Канадско-американская граница закрылась 21 марта, её необязательные пересечения запрещены.



В мае Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны считают, что ещё рано открывать канадско-американскую границу, которая закрыта из-за пандемии коронавируса, сообщает RT «Мы должны сохранить текущие меры на границе», — приводит ТАСС слова Трюдо.Он отметил, что власти Канады и США регулярно обсуждают данную тему на предмет дальнейших совместных действий.Канадско-американская граница закрылась 21 марта, её необязательные пересечения запрещены.В мае Трюдо заявил, что канадские учёные нашли антитела, которые, предположительно, могут помочь в создании препарата от коронавирусной инфекции COVID-19. russian.rt.com Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: США, граница, Канада, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 170 раз Комментарии