Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal и



По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня.



Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл. Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal и РБК со ссылкой на источники в американской администрации.По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня.Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл. rbc.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Косово, Сербия, Албания, компромисс — статья прочитана 167 раз Комментарии