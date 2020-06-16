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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal и РБК со ссылкой на источники в американской администрации.
По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня.
Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.
rbc.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
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