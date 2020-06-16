В Литве за время карантина стало вдвое меньше случаев отравления алкоголем 🔊 Воспроизвести



За период карантина в Литве вполовину сократилось количество алкогольных отравлений, утверждает директор Департамента контроля за распространением наркотиков, табака и алкоголя Реналдас Чюжас.



По его данным, с 16 марта по 1 мая были зарегистрированы 304 случая алкогольного отравления. В прошлом году за тот же период фиксировалось 778 таких случаев.



Больше всего отравлений было в городе Вильнюсе – 72 случая (в прошлом году – 158) и в Шяуляй – 65 случаев (191).



"Я полагаю, что сокращение связано и с экономическими показателями. Утрата рабочего места, безработица вынудили часть людей пересмотреть свои расходы на определенные сферы", – заявил Р. Чюжас на пресс-конференции в Кабмине в понедельник.



По данным департамента, за время карантина сократилось и количество отравлений наркотиками.



"По сравнению с тем же периодом 2019 года, можно сказать, что количество отравлений наркотическими и психотропными веществами сократилось на 25%. Число отравлений опиоидами выросло на треть, а коноплей - сократилось вполовину", – утверждает Р. Чюжас.



По его словам, это могло быть вызвано тем, что после закрытия государственных границ сократилась контрабанда наркотических веществ в их доступность.



Карантин в Литве был объявлен 16 марта и завершится 16 июня. За период карантина в Литве вполовину сократилось количество алкогольных отравлений, утверждает директор Департамента контроля за распространением наркотиков, табака и алкоголя Реналдас Чюжас.По его данным, с 16 марта по 1 мая были зарегистрированы 304 случая алкогольного отравления. В прошлом году за тот же период фиксировалось 778 таких случаев.Больше всего отравлений было в городе Вильнюсе – 72 случая (в прошлом году – 158) и в Шяуляй – 65 случаев (191)."Я полагаю, что сокращение связано и с экономическими показателями. Утрата рабочего места, безработица вынудили часть людей пересмотреть свои расходы на определенные сферы", – заявил Р. Чюжас на пресс-конференции в Кабмине в понедельник.По данным департамента, за время карантина сократилось и количество отравлений наркотиками."По сравнению с тем же периодом 2019 года, можно сказать, что количество отравлений наркотическими и психотропными веществами сократилось на 25%. Число отравлений опиоидами выросло на треть, а коноплей - сократилось вполовину", – утверждает Р. Чюжас.По его словам, это могло быть вызвано тем, что после закрытия государственных границ сократилась контрабанда наркотических веществ в их доступность.Карантин в Литве был объявлен 16 марта и завершится 16 июня. BNS Категории: экономика, общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус, карантин, потребление, алкоголь География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии