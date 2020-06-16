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В Литве за время карантина стало вдвое меньше случаев отравления алкоголем
За период карантина в Литве вполовину сократилось количество алкогольных отравлений, утверждает директор Департамента контроля за распространением наркотиков, табака и алкоголя Реналдас Чюжас.
По его данным, с 16 марта по 1 мая были зарегистрированы 304 случая алкогольного отравления. В прошлом году за тот же период фиксировалось 778 таких случаев.
Больше всего отравлений было в городе Вильнюсе – 72 случая (в прошлом году – 158) и в Шяуляй – 65 случаев (191).
"Я полагаю, что сокращение связано и с экономическими показателями. Утрата рабочего места, безработица вынудили часть людей пересмотреть свои расходы на определенные сферы", – заявил Р. Чюжас на пресс-конференции в Кабмине в понедельник.
По данным департамента, за время карантина сократилось и количество отравлений наркотиками.
"По сравнению с тем же периодом 2019 года, можно сказать, что количество отравлений наркотическими и психотропными веществами сократилось на 25%. Число отравлений опиоидами выросло на треть, а коноплей - сократилось вполовину", – утверждает Р. Чюжас.
По его словам, это могло быть вызвано тем, что после закрытия государственных границ сократилась контрабанда наркотических веществ в их доступность.
Карантин в Литве был объявлен 16 марта и завершится 16 июня.
Категории: экономика, общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус, карантин, потребление, алкоголь
География: Литва
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