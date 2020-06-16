Страны Балтии и Польша намерены действовать скоординированно на случай второй волны вируса 🔊 Воспроизвести



Балтийские страны и Польша готовы больше координировать действия в случае второй волны коронавируса (COCID-19), заявили в Вильнюсе главы МИД четырех стран.



"На своем примере мы показали, что можно и нужно больше координировать. Если мы зашли в кризис отдельно, в национальном смысле с единоличными решениями, то хотя бы выйти из него мы можем скоординировано", – заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Если вторая волна придет, не дай Бог, то мы будем постоянно об этом говорить, поэтому будем лучше готовы", – добавил Л. Линкявичюс.



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что после первой волны стала очевидной необходимость большей координации, особенно в принятии решений о границах, доставке граждан. Балтийские страны и Польша готовы больше координировать действия в случае второй волны коронавируса (COCID-19), заявили в Вильнюсе главы МИД четырех стран."На своем примере мы показали, что можно и нужно больше координировать. Если мы зашли в кризис отдельно, в национальном смысле с единоличными решениями, то хотя бы выйти из него мы можем скоординировано", – заявил на пресс-конференции в понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс."Если вторая волна придет, не дай Бог, то мы будем постоянно об этом говорить, поэтому будем лучше готовы", – добавил Л. Линкявичюс.Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что после первой волны стала очевидной необходимость большей координации, особенно в принятии решений о границах, доставке граждан. "Сейчас мы уже понимаем, что требовалась большая координация, особенно при принятии решений о закрытии границ, репатриации, граждане, застрявшие по всей Европе и за ее пределами это то, чего бы мы хотели избежать, в случае прихода второй волны", – сказал Э. Ринкевичс.



Он также отметил, что, хотя ситуация в Европе кажется более-менее взятой под контроль, важно не спешить открывать границы, и эти решения должны приниматься на основании не политических критериев, а строго эпидемиологических.



Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что основной урок, вынесенный из ситуации с COVID-19, является то, что "скорость является определяющим фактором".



"Месяц назад эпицентр коронавируса был в Европе, это изменилось, но мы должны быть очень острожными при возобновлении передвижения людей внутри Шенгена, и должны всегда быть готовы к негативному сценарию", – сказал У. Рейнсалу.



Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович сказал, что статистика случаев COVID-19 в Польше и в Балтийских странах "значительно лучше, чем в других государствах Европы, и это демонстрирует, что наши правительства сработали эффективно и приняли правильные решения".



Глава МИД Польши также подчеркнул важность сотрудничества, заявив, что "ни одна страна в одиночку не в силах справиться с вирусом". Категории: чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 204 раза Комментарии