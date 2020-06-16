Минэнерго Литвы надеется, что ЕК примет политические решения по БелАЭС 🔊 Воспроизвести Литовский министр энергетики Ж.Вайчюнас



Литовский министр энергетики надеется, что Еврокомиссия (ЕК) примет политические решения по строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС). По словам Жигимантаса Вайчюнаса, вовлечения Евросоюза (ЕС) на техническом уровне уже недостаточно.



"Когда звучат заявления Белвруси о планах запустить БелАЭС в ближайшие месяцы и известно, что требования европейских стресс-тестов до сих пор не проведены в жизнь, становится очевидно, что вовлечения ЕС на техническом уровне уже недостаточно. Мы ждем активных политических решений и лидерства ЕК в решении актуальной для миллионов граждан ЕС проблемы и угрозы", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас, который принял участие в видео-конференции министров энергетики ЕС. Литовский министр энергетики надеется, что Еврокомиссия (ЕК) примет политические решения по строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС). По словам Жигимантаса Вайчюнаса, вовлечения Евросоюза (ЕС) на техническом уровне уже недостаточно."Когда звучат заявления Белвруси о планах запустить БелАЭС в ближайшие месяцы и известно, что требования европейских стресс-тестов до сих пор не проведены в жизнь, становится очевидно, что вовлечения ЕС на техническом уровне уже недостаточно. Мы ждем активных политических решений и лидерства ЕК в решении актуальной для миллионов граждан ЕС проблемы и угрозы", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас, который принял участие в видео-конференции министров энергетики ЕС. По словам министра, совместный визит ЕК и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в Беларусь и последовавшее потом обращение ЕК к Беларуси пока не дало результатов - нет никаких гарантий, что будут проведены в жизнь требования ядерной безопасности до введения БелАЭС в эксплуатацию и создан постоянный механизм мониторинга, сообщило Министерство энергетики.



Ж. Вайчюнас говорит, что Беларуси, которая игнорирует эти требования, следует четко дать понять, что это повлечет последствия в вопросах ЕС и Беларуси.



"С другой стороны, если ЕК и ЕС не предпринимают решительные действия, то ЕС рискует открыть своими руками "ящик Пандоры" - в будущем любая страна у границ ЕС сможет построить АЭС и будет вправе игнорировать ядерную безопасность. Это опасный прецедент, который следует предотвратить", - говорит Ж. Вайчюнас. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 101 раз Комментарии