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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем /видео/



Дежурные силы ПВО Западного военного округа засекли американские бомбардировщики В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27

Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — говорится в сообщении.
Эти самолеты, как отметили в оборонном ведомстве, на значительном расстоянии от государственной границы России непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.

Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. «Нарушения государственной границы России допущено не было», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В начале июня Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате российского самолета над Балтикой. В пресс-службе рассказали, что британские истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета Ил-20. По утверждению Лондона, он выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.

rbc.ru
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Россия
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добавлена вчера, 15 июня, 20:25

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