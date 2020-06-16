Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем /видео/ 🔊 Воспроизвести



Дежурные силы ПВО Западного военного округа засекли американские бомбардировщики В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27



Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом



«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — говорится в сообщении. Дежурные силы ПВО Западного военного округа засекли американские бомбардировщики В-52H и группу разведывательных самолетов других стран в нейтральных водах Балтийского моря. Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны России.«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», — говорится в сообщении. Эти самолеты, как отметили в оборонном ведомстве, на значительном расстоянии от государственной границы России непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля.



Для их перехвата в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота. «Нарушения государственной границы России допущено не было», — отметили в Минобороны.



В ведомстве уточнили, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.



В начале июня Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате российского самолета над Балтикой. В пресс-службе рассказали, что британские истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, 2 июня были подняты в воздух для перехвата российского самолета Ил-20. По утверждению Лондона, он выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.



rbc.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Россия — статья прочитана 216 раз Комментарии